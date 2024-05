Eur Spa, si è dimessa l'amministratrice delegata Angela Cossellu

Cambio ai vertici di Eur Spa, l'ente partecipato al 90% dal ministero dell'economia e delle finanze e al 10% da Roma Capitale. L'amministratrice delegata Angela Maria Cossellu ha comunicato ai componenti del consiglio d'amministrazione di aver rassegnato le dimissioni.

Eur Spa si dimette Angela Maria Cossellu

La decisione di Cossellu, arrivata in Eur Spa a gennaio 2022 su indicazione del MEF, è stata comunicata il giorno dopo l'approvazione del bilancio 2023, che ha registrato un fatturato in crescita del 34% sul risultato dell'anno precedente, pari a 42,7 milioni di euro. "Ringrazio gli azionisti, il consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale, tutta la struttura societaria e in primis ogni singolo dipendente - le parole dell'Ad uscente - per il sostegno sempre manifestato e il lavoro svolto".

Continuità fino alla prossima assemblea

Le dimissioni di Cossellu, per oltre dieci anni manager della Zurich Italia prima di approdare all'ente Eur, ha preceduto di qualche settimana l'assemblea degli azionisti, prevista a metà giugno, durante la quale si discuterà della nuova governance dell'azienda. Governance che, a breve, sarà dunque completamente cambiata. L'addio di Cossellu (alla quale è stato chiesto l'impegno a dare continuità fino alla nuova assemblea), segue di neanche sei mesi la nomina di Enrico Gasbarra come nuovo presidente. Quest'ultimo, a differenza di Angela Maria Cossellu, è stato scelto dal sindaco Roberto Gualtieri che in virtù del 10% di quota ha facoltà di indicare il presidente.

"Ringraziamo l'ingegner Cossellu - la breve nota di Gasbarra - per i risultati raggiunti".