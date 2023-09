Eur spa: salta (per ora) la nomina di Enrico Gasbarra, uomo proposto da Gualtieri

Fumata nera sulla nomina del nuovo presidente di Eur spa, la società controllata al 90% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% dal Campidoglio che gestisce il patrimonio immobiliare monumentale dell'Eur tra cui il centro congressi la Nuvola.

L'assemblea dei soci che doveva scegliere il nuovo presidente, dopo le dimissioni inaspettate a fine luglio di Marco Simoni, inizialmente in programma per le 13 di ieri è dapprima slittata alle 19 per poi essere aggiornata al prossimo lunedì 25 settembre.

Da prassi l'indicazione del presidente spetta al Campidoglio e quella dell'ad al Mef, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, punterebbe sull'ex presidente della Provincia Enrico Gasbarra.