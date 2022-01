Cambio ai vertici di Eur spa: esce Antonio Rosati entra Angela Cossellu. Nominato il nuovo cda

Cambio ai vertici di Eur Spa. L'assemblea degli azionisti ha rinnovato il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della controllata (al 90% del ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% di Roma Capitale) nominando i nuovi membri che resteranno in carica fino al 31 dicembre 2023. Marco Simoni è il nuovo presidente, Angela Maria Cossellu il nuovo amministratore delegato. Prende il posto di Antonio Rosati, a suo tempo scelto da Gualtieri quando era alla guida del Mef, ma non riconfermato dall'attuale governo.

"Ringrazio Rosati per il lavoro molto proficuo svolto alla guida di Eur Spa. La sua professionalità sarà preziosa per Roma. Al nuovo management rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo di una positiva collaborazione con Roma Capitale" dichiara il sindaco in una nota. Una mancata riconferma quella di Rosati che ha scontentato in particolare il dirigente nazionale del Pd Goffredo Bettini, particolarmente influente nelle questioni romane.

"Sento il bisogno di ringraziarlo per il suo straordinario lavoro di un anno e mezzo, dopo essere stato nominato dal precedente Governo Conte II e direttamente dall'allora ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, oggi sindaco di Roma. Ringraziarlo per la sua competenza, professionalità, dedizione e passione, persino circa i dettagli, del suo impegno" scrive su Facebook. "Si delude così, dopo pochi mesi, una speranza - prosegue - per quel quadrante fondamentale della città: appunto l'Eur. Credo che molti rimarranno delusi, se si guarda in questi mesi alle centinaia di attestati di stima ed espressioni d'incoraggiamento che tanti gli hanno rivolto".

Tutti i nomi dei nuovi vertici

Di seguito tutti i nomi dei nuovi membri. Al Consiglio di amministrazione: presidente Marco Simoni, consigliere indicato nel ruolo di ad Angela Maria Cossellu, consigliere Paola Ciannavei, consigliere Alberto Mattiacci, consigliere Francesco Vaccaro. Al Collegio sindacale: presidente Pasquale Arcangelo Bellomo, sindaco effettivo Angela Florio, sindaco effettivo Carlo Ravazzin, sindaco supplente Lucia Scalzo, sindaco supplente Maurizio Accarino.