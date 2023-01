Il deputato di Fdi contro Eur Spa: "Il governo verifichi l'attività dell'azienda pubblica"

"Eur Spa è una società partecipata dal governo e dal comune di Roma, ma non sembra seguire le direttive alle quali dovrebbero sottostare tutte le realtà pubbliche in Italia". A dirlo è Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d'Italia, ex Udc. Il 28 dicembre ha inviato un'interpellanza al ministero dell'economia e delle finanze, che possiede il 90% dell'azienda, con la restante quota di proprietà del Campidoglio, chiedendo una verifica sull'attività e il patrimonio.

L'interpellanza di Ciocchetti al ministro dell'economia e delle finanze su Eur Spa

I punti critici, secondo l'ex vicepresidente della Regione Lazio, sono diversi: dalla questione Acquario, pronto ma non ancora aperto dopo vent'anni di attesa, passando per la gestione del patrimonio immobiliare e la manutenzione delle aree verdi all'interno del quartiere a sud di Roma, costruito sotto il regime fascista per ospitare l'esposizione universale del 1942, mai avvenuta a causa della guerra. "Vivo all'Eur dal 1966 - esordisce al telefono con RomaToday - e conosco vita morte e miracoli del quartiere. So per esempio che l'azienda, che dovrebbe avere una vocazione pubblica e sottostare a determinate direttive, non applica i valori immobiliari prescritti dall'indice OMI, che è un osservatorio interno all'Agenzia delle Entrate, chiedendo invece canoni tripli. E ci sono locali storici, come Giolitti o Palombini, che fanno fatica, dato anche il contesto economico in cui ci troviamo. L'Eur non è solo Fendi".

"Affitti triplicati e richieste economiche creano problemi alle attività"

Come si legge anche nell'interpellanza "l’attuale governo della società - scrive Ciocchetti rivolgendosi al ministro Giancarlo Giorgetti - avrebbe assunto una serie di azioni che portano quasi a triplicare le richieste di affitto di locali storici del quartiere, oltre quanto previsto dai valori OMI (Agenzia delle entrate) della zona e si pretenderebbe di richiedere affitti onerosi anche per eventi culturali, sociali e sportivi all’aperto". Riguardo all'ultimo passaggio, il deputato specifica che "l’attuale governance sta creando problemi seri a tutte queste attività molto importanti e addirittura, anche per quelle passate come 'Sport in famiglia', che parrebbe vedersi richiedere canoni non dovuti e non concordati".

Il "mistero" dell'Acquario di Roma: "Pronto ma chiuso, perdiamo soldi pubblici"

C'è poi il tema dell'acquario: "E' finito da tempo - prosegue con RomaToday Luciano Ciocchetti - ed è stato tutto fatto a spese dei privati. Ma prima le difficoltà con le banche e poi le nuove normative antisismiche dopo il terremoto de L'Aquila (e antincendio dopo il rogo dell'aeroporto di Fiumicino, ndr) hanno rallentato i tempi e fatto lievitare i costi". Ci si è messa di mezzo anche una diatriba legale tra Eur Spa e la Mare Nostrum dell'ingenier Ricciardi, la società che avrebbe dovuto concludere l'opera e gestire "Sea Life", come spiega il collega Gabriele D'Angelo per Dossier in due differenti approfondimenti dedicati, il primo a giugno, il secondo a novembre quando la notizia di un'apertura a Natale è stata seccamente smentita da Ricciardi. "La società chiede più anni di concessione - ricorda Ciocchetti - e le due parti non si mettono d'accordo. Si tiene chiusa un'attività che potrebbe far entrare milioni al pubblico, cioè al governo e al Comune. Si stanno perdendo soldi pubblici".

Il piano industriale sotto la lente d'ingrandimento

"Poi c’è il tema della ricapitalizzazione di Eur Spa - conclude Ciocchetti - avvenuta a ottobre (93 milioni di euro totali, poco più di 9 sborsati dal Comune, ndr) per un nuovo piano industriale e per ridurre la situazione debitoria. Situazione che però bisognerebbe capire da dove provenga: probabilmente dal fatto che molti non pagano gli affitti, essendo fuori mercato". Al momento in cui si scrive i vertici di Eur Spa, interpellati da RomaToday, hanno deciso di non replicare.