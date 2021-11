Chi è Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità della giunta Gualtieri

Eugenio Patanè, nuovo assessore alla Mobilità della giunta Gualtieri è avvocato, ha 49 anni e un lungo trascorso nella politica cittadina e regionale. È nato e cresciuto a Roma, dove vive con la sua famiglia. ‘Zingariettano’ ha partecipato, tra gli altri, alla fondazione del Partito democratico, ricoprendo anche il ruolo di presidente della sezione di Roma.

Dopo la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione di avvocato, Eugenio Patanè ricopre il ruolo di assistente presso la cattedra di Diritto Civile all’Università Luiss. Muove i primi passi nell’associazionismo ambientalista a difesa del parco del Pineto e con le campagne di Legambiente. Dal 2002 al 2005 ha collaborato con l’Assessorato alle Politiche della Mobilità del Comune di Roma e viene nominato Presidente della Commissione consultiva del servizio pubblico non di linea. Nei cinque anni successivi, è stato Capo Segreteria del Gruppo consiliare Uniti nell’Ulivo e dell’Assessorato alle Politiche della Casa del Lazio.

Nel 2006 è stato eletto Consigliere Comunale con ‘Uniti nell’Ulivo’. Dopo la fondazione del Partito democratico entra a far parte dell’Esecutivo regionale come Responsabile del Dipartimento Mobilità del PD del Lazio. Due anni più tardi, è entrato nell’Esecutivo del Partito democratico di Roma e infine nel 2010 viene eletto Presidente del partito nella sezione di Roma. Nel 2013 è stato eletto consigliere regionale del Lazio - per la prima volta - nello stesso anno anche Presidente della Commissione Cultura, del Consiglio regionale del Lazio.

È attualmente consigliere regionale - eletto nel 2018 per la seconda volta - e presidente della commissione Mobilità in Regione Lazio. Lascia via della Pisana per approdare in Campidoglio con delega alla Mobilità, nella squadra del nuovo sindaco Roberto Gualtieri.