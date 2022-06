L'estate romana si prepara a partire: 80 progetti vincitori per eventi in tutti i municipi

L'estate romana, quest'anno libera dalle restrizioni del Covid-19, si prepara a partire. Sono state pubblicate le graduatorie del bando annuale da 2 milioni e 490mila euro che ha affiancato l'offerta culturale estiva già prevista con il bando triennale 2020-2022, pensato in modo specifico per sostenere la ripartenza culturale cittadina dopo le difficoltà segnate dalla pandemia, selezionando proposte culturali a carattere diffuso, e coinvolgendo i territori di tutti i municipi di Roma.

Sono in tutto 80 i progetti che sono risultati vincitori, 62 per la prima sezione "generale", da 2 milioni e 250mila euro, relativa alla selezione di attività come spettacoli teatrali, musicali o di danza, performance, proiezioni cinematografiche, eventi di arti visive e incontri culturali, 18 invece per quella da 240mila euro dedicata alla selezione di attività culturali collegate alla celebrazione del Centenario pasoliniano. Oltre a questi progetti vincitori ne sono risultati idonei non finanziabili altri 291 (232 per la prima sezione e 59 per la seconda), che potranno essere ammessi in caso di scorrimento della graduatoria.

"È l'Estate Romana che volevamo - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - per rilanciare una manifestazione storica e dal grande valore simbolico. Abbiamo investito di più e costruito un programma più vasto. E coinvolgiamo molto anche le aree fuori dal centro storico, dove si concentra la grande parte dei progetti vincitori. Riaccendiamo così la città su tutto il territorio, in tutti i quartieri".

"Abbiamo voluto impegnare risorse importanti in aggiunta a quelle del bando triennale per dare un nuovo slancio alla vita culturale cittadina e all'offerta di spettacoli dal vivo per i romani e i turisti, consentendo loro di riappropriarsi fisicamente degli spazi della città - ha aggiunto l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor - lo abbiamo fatto mettendo a punto un avviso che permettesse di dar vita a un programma di eventi non solo ampio ma anche il più possibile diffuso in tutti i quartieri della Capitale. E infatti oltre l’86% dei progetti vincitori sarà incentrato in aree fuori dal centro storico. Perché la nuova Estate Romana deve essere popolare e di tutta la città" ha concluso Gotor.