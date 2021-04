Debiti fuori bilancio non pagati, esposto di FdI: "Così meno risorse per città"

Debiti fuori bilancio non pagati, interessi che lievitano e “alta percentuale di soccombenza” nelle azioni legali. Esposto di Fratelli d’Italia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti sui debiti fuori bilancio del Comune, quelli ereditati dall’amministrazione Raggi ma ancora ben lontani dall’essere sanati.

Debiti fuori bilancio: esposto di FdI alla Corte dei Conti

Per questo al Campidoglio è stata chiesta l'istituzione, “nel minor tempo possibile”, di una commissione tecnico-istituzionale, composta da personalità competenti nelle materie giuridiche e contabili, tra cui anche l'Assessore al Bilancio, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Capo dell'Avvocatura e almeno cinque consiglieri designati dalla Conferenza dei Capigruppo “al fine di effettuare un monitoraggio, effettivo e definitivo, sull'ammontare dei debiti fuori bilancio presenti in Roma Capitale anche per evitare un aggravarsi del danno erariale per l'Amministrazione" - ha fatto sapere il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni.

Debiti fuori bilancio, Figliomeni: "Meno risorse per città"

“Già nel novembre 2020 l'Organismo di revisione economica finanziaria lanciava il suo ennesimo grido d'allarme lamentando il fatto che, in un solo anno e mezzo, gliene furono presentati per il relativo parere, ben 153 per un importo totale di oltre 66 milioni di euro e invitava l'amministrazione a predisporre e rendere operativa una struttura ad hoc per individuare le responsabilità che hanno portato ad un simile sfacelo sia riguardo ai gravi ritardi nei pagamenti e sia con riguardo all'alta percentuale di soccombenza nelle azioni legali. Nel corso della consiliatura - ha ricordato l’esponente del partito di Giorgia Meloni - più e più volte, abbiamo rappresentato la patologia del sistema, sia in Assemblea Capitolina che in Commissione Bilancio, ma purtroppo nessuno della Giunta Raggi ha voluto adottare alcun cambio di rotta, nè concreti provvedimenti volti a migliorare la situazione ed evitare danni erariali. Ma quello che è ancora più grave, e sta accadendo sempre più spesso con la Raggi, - accusa Figliomeni - è che è stata completamente ignorata anche la mozione approvata dall'Aula Giulio Cesare che impegnava il Sindaco e la Giunta a valutare l'organo da costituire per operare ogni opportuno controllo, considerando l'ipotesi di una commissione di indagine”.

Non più rinviabile, per il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, l'istituzione di una Commissione che faccia chiarezza sulla vicenda “perchè ogni debito fuori bilancio significa meno risorse per il futuro della nostra città e per i servizi ai cittadini".