I Cinquestelle depositano un esposto contro il termovalorizzatore

Il Movimento Cinque Stelle ha depositato un esposto alla Corte dei Conti. L'oggetto? Il termovalorizzatore di Roma annunciato ad aprile da Roberto Gualtieri e che, a meno di clamorosi cambi di direzione, sorgerà a Santa Palomba in IX municipio.

"E' ora di porre un freno deciso a questa decisione scellerata - fanno sapere l'ex sindaca, oggi consigliera di opposizione Virginia Raggi e la consigliera del IX Carla Canale - che rischia seriamente di danneggiare un territorio, la salute dei cittadini capitolini e di minare il futuro delle giovani generazioni. Uno strumento superato, ecologicamente insostenibile, lontano dagli obiettivi ambientali europei e velenoso per il paesaggio circostante va contrastato con tutte le frecce al nostro arco. Abbiamo appena scagliato la prima: sia chiaro che non deroghiamo e non derogheremo in alcun modo ai nostri princìpi, ma lotteremo fino in fondo a difesa di Roma e della salute dei nostri concittadini".

Dall'assemblea capitolina la prima reazione è di Italia Viva, insieme ad Azione tra i maggiori sponsor dell'impianto da 600.000 tonnellate all'anno: “L’esposto del M5S alla Corte dei Conti per bloccare la realizzazione del termovalorizzatore - denunciano - rappresenta un’azione scellerata contro il futuro di Roma e dei suoi cittadini. Una scelta che non condividiamo affatto, nello spirito che la anima, prima ancora che nella forma, e che rischia di consegnare in maniera definitiva al degrado questa città".