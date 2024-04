Niente pensione anticipata per gli ex dipendenti Ama. Il caos che ha lasciato senza reddito centinaia di famiglie

Hanno accettato di anticipare l'uscita dall'azienda, per consentire l'operazione di ricambio generazionale del personale, ma sono rimasti senza reddito. Da cinque mesi 207 ex dipendenti Ama non percepiscono lo stipendio, né la pensione anticipata promessa. I ritardi sono principalmente dovuti alla presentazione in ritardo, da parte della partecipata di Roma Capitale, della fideiussione bancaria a garanzia della sua solvibilità in relazione agli obblighi assunti con l'Inps.

La lettera dei lavoratori

Di queste ore una lettera, che RomaToday ha potuto visionare, firmata con nomi e cognomi da un gruppo di lavoratori, e inviata tra i tanti al presidente di Ama, Daniele Pace, al sindaco Roberto Gualtieri, al neo presidente dell'Inps Gabriele Fava. "È molto grave che, dopo cinque mesi dalla nostra uscita, non sia stato ancora completato l’iter previsto per garantire nei tempi concordati l’erogazione dell’indennità prevista" scrivono i dipendenti. "Chiediamo d’intervenire con urgenza dandoci tempi certi sull’erogazione dell’indennità, al fine di garantire una rapida conclusione di questa vicenda, che sta creando notevoli difficoltà e gravi preoccupazioni tra i 207 ex dipendenti Ama e alle loro famiglie". E ancora, "chiediamo poi che vengano chiarite le responsabilità sui ritardi. Se non avremo risposte esaurienti su quanto richiesto, ci riserviamo di intraprendere tutte le iniziative necessarie per la tutela dei nostri interessi".

"Questa vicenda, gestita dall’allora capo del personale, Migliardi, è l’ennesima inadempienza del management di Ama di cui a farne le spese sono le lavoratrici e i lavoratori. Dal presidente Pace ci aspettiamo un cambio di passo, una soluzione per sostenere i 207 ex dipendenti attualmente rimasti senza reddito e che si chiariscano le responsabilità su questa grave vicenda" hanno commentato da Fp Cgil Roma e Lazio.

I chiarimenti di Ama

In seguito alle proteste dei lavoratori e del pressing dei sindacati, Ama ha chiarito le tempistiche dell'iter, riportate in una comunicazione inviata il 12 aprile a Cgil, Cisl, Fiadel, Uiltrasporti. "In data 24 marzo, a valle del passaggio autorizzativo in Consiglio di Amministrazione, Ama ha provveduto a versare l’intero montante retributivo in un'unica soluzione ad Inps. In data 10 aprile, a valle della relativa comunicazione autorizzativa dell’Istituto, Ama ha proceduto al pagamento della componente di contribuzione correlata il cui importo è stato certificato da Inps, inviando contestualmente all’Istituto copia del modello F24 attestante il pagamento protocollata dall’Agenzia delle Entrate". Poi ancora, "l'inps presumibilmente entro la prossima settimana, comunicherà ad Ama la validazione del versamento dei contributi correlati. A seguito di tale riscontro formale AMA sarà in grado, a stretto giro, di inviare le domande di indennità collegate a ciascuna matricola dei dipendenti interessati ad Inps, che procederà alla loro lavorazione". In sostanza l'iter si è finalmente mosso, ma i lavoratori sono ancora in attesa di vedersi accreditate le somme spettanti.

Cos'è il contratto di espansione

Ama ha siglato con le organizzazioni sindacali due accordi che risalgono ad aprile 2023, contenenti un programma interno per la riqualificazione del personale e il ricambio generazionale. Quello principale, per la stipula del "contratto di espansione", prevedeva anche un piano di accompagnamento alla quiescenza anticipata degli addetti più “anziani”, in parallelo a un ricambio delle linee produttive mediante la sostituzione integrale dei lavoratori cessati.

In sostanza un piano di esodo, su base volontaria, di quei lavoratori che, entro il 30 novembre 2023, si fossero trovati al massimo a 60 mesi dal diritto alla pensione di vecchiaia (requisiti raggiunti per età) o alla pensione anticipata (requisiti raggiunti per contributi versati). Un'uscita anticipata che ha consentito l'entrata di altrettanti nuovi lavoratori. Ma che ancora non ha garantito un reddito ai fuoriusciti.