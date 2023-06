Erosione della spiaggia, ad Ostia interviene la Capitaneria: vietato un tratto di spiaggia

La spiaggia è stata erosa dall’azione del mare. Non solo lungo il bagnasciuga, ma anche nella porzione di arenile che è situato sotto le strutture di legno dello stabilimento. E’ per questo che, la Capitaneria di porto, “a tutela della pubblica incolumità ed a salvaguardia della sicurezza” è intervenuta con un’ordinanza. A farne le spese è il V Lounge, uno degli stabilimenti più conosciuti del lungomare Amerigo Vespucci, ad Ostia.

L'acqua arrivata sotto le strutture di legno

La Capitaneria di porto ha eseguito, sabato 24 giugno, un sopralluogo nel tratto di costa interessato dal provvedimento di cui è stata attestata la pericolosità. In particolare è stato verificato che “il fenomeno erosivo” all’altezza del civico 62, dov’è presente il tratto dato in concessione allo stabilimento balneare, “ha già interessato parte delle strutture in legno ubicate sulla costa e pone a rischio la stabilità della terrazza asservita alla concessione”.

I divieti disposti dalla Capitaneria

La delegazione che ha effettuato il sopralluogo, ha riscontrato che sia “pericoloso lo stazionamento nel tratto più esterno ed il transito pedonale al di sotto della terrazza”. Ed è pertanto arrivato il provvedimento della Capitaneria che vieta “transitare al di sotto della terrazza realizzata su palificazioni”. In quel tratto di costa non si può pià neppure stazionare, né camminare sulla spiaggia, ad una distanza maggiore di 20 metri dalla strada.

I divieti, ad una distanza di 50 metri dalla costa, riguardano anche la navigazione, l’immersione e la pesca nel tratto di mare interessato. Non solo. Per gli stessi motivi di pericolosità, è vietato fare il bagno a 20 metri di distanza dalle strutture in legno che sono coinvolte dal fenomeno erosivo. I divieti non valgono unicamente per i mezzi di soccorso e per le unità impegnate in loco ad effettuare la messa in sicurezza, il ripristino e la manutenzione.

L'erosione delle spiagge

Non ci sono quindi soltanto le coste a nord della Capitale a pagare le conseguenze dell’ erosione. E’ questo un fenomeno che mette a rischio il 50% delle coste laziali ed entro la fine dell’anno, com’è stato annunciato un una recente commissione regionale, sarà attivato un piano organico di intervento ed una cabina di regia permanente. Nel frattempo è intervenuta la Capitaneria di porto per il tratto di costa situato al civico 62 di lungomare Amerigo Vespucci.