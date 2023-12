Il mare di Roma sta inghiottendo gli stabilimenti di Ostia: “Preoccupa il silenzio dell’amministrazione”

È sufficiente scorrere le immagini degli stabilimenti che si trovano dalla Pinetina al V Lounge, per rendersi conto di quale siano le conseguenze delle mareggiate sul litorale di Ostia Levante.

Le cabine, i ristoranti, le passerelle, sono in molti casi stati letteralmente inghiottiti dal mare. Ed in assenza di provvedimenti da parte delle istituzioni Federbalneari Roma è tornata a suonare il campanello d’allarme perché “il lassismo amministrativo e politico è ingiustificabile e non fa altro che creare ulteriori disastri”. L’indice è puntato essenzialmente sulla mancata difesa della costa, soprattutto di quella che si trova a sud del canale dei Pescatori.

I lavori attesi ad Ostia Ponente

C’è spazio, nella lettera aperta delle federazione romana, anche per ricordare che ad oggi non chiaro se “le opere previste dal “Porto di Ostia al Canale dei Pescatori” porteranno a cantieri per lavori integrali o per stralci funzionali. Ma al di là di questo, è soprattutto sul versante orientale del litorale romano che si registra “la vera emergenza”. Ed è figlia “degli ultimi lavori messi in opera dalla Regione Lazio tra la Nuova Pineta e il Venezia” con interventi che, se salvano questi due stabilimenti, provacano una maggiore azione erosiva in quelli vicini.

La situazione più critica negli stabilimenti di Ostia Levante

“La linea di costa è arretrata di decine di metri provocando danni ingentissimi alle strutture balneari” ha sottolineato Federbalneri, che ha ricordato come la gran parte di queste strutture siano state “costruite prime degli anni 60” ed in origine “erano ad almeno 100-150 metri di distanza dalla battigia”. Ora, in molti casi, vi si trovano a ridosso. “La situazione attualmente più gravosa è legata alle spiagge (ormai totalmente erose) e agli impianti (in alcuni casi danneggiati in maniera pressoché irrecuperabile) a sud del Canale dei Pescatori: e in special modo i tratti che coincidono con le concessioni Pinetina, Hibiscus, Kursaal, Sporting Beach Gambrinus financo al VLounge”.

Il lassismo delle amministrazioni

Nel tornare a segnalare che l’azione erosiva del mare prosegue “nel più assordante silenzio delle amministrazioni” Federbalneari non risparmia una critica anche a Roma Capitale. Perché “il ritorno della Delega sul Litorale al Campidoglio, che aveva acceso un lumicino in fondo al tunnel, sembra già essersi spento”. Il recente passaggio di consegne dal municipio al comune non ha sortito gli effetti sperati. Nei fatti “ad oggi non si è riusciti neppure a dichiarare lo stato di calamità -è stato ricordato - quando il confinante Comune di Fiumicino la ha fatto in ben due occasioni”. Serve quindi più attenzione alle condizioni che i balneari segnalano, non da oggi. Perché l’erosione della costa provoca danni che poi diviene costoso risarcire e che, comunque, non sono sempre recuperabili. E basta guardare le foto degli stabilimenti colpiti dalle mareggiate, per farsene un’idea.