Erosione costiera: dalla regione stanziati 450mila euro

Contrastare l’azione delle mareggiate che provoca danni alle spiagge ed alle strutture balneari che lì sono presenti. Non è un tema che riguardi soltanto il litorale di Ostia Levante.

I fondi della regione Lazio

L’erosione costiera è un problema che viene segnalato in tutta la provincia e, quindi, anche a Nord e Sud della Capitale. Ed è proprio nei confronti di un paio di comuni costieri che l’amministrazione regionale ha deciso di stanziare delle risorse. Nell'ambito del provvedimento legislativo adottato durante la seduta del Consiglio regionale, la Pisana ha approvato un emendamento, presentato dall'assessore al bilancio e all'Agricoltura, Giancarlo Righini.

Risorse per la riqualificazione della costa

L’emendamento consente di stanziare 450 mila euro da spendere per contrastare l'erosione costiera ed anche per consentire di avviare interventi finalizzati alla riqualificazione del tratto di litorale laziale in particolare nei Comuni di Pomezia e Fiumicino. “Si tratta di un intervento importante finalizzato alla salvaguardia di una zona costiera spesso interessata da allagamenti causati dall'innalzamento del livello del mare – ha spiegato l’assessore regionale Giancarlo Righini”.

“È nostra intenzione - ha aggiunto poi Righini - far partire al più presto i lavori di ripascimento delle spiagge per renderle fruibili in vista della stagione estiva. Le risorse stanziate, inoltre, serviranno anche per la riqualificazione e la messa in sicurezza della costa. Del resto, la prevenzione resta l’unica via per tutelare il territorio, e ciò vale anche e soprattutto per il litorale sud della regione”.