Giungle metropolitane: da Raggi a Gualtieri i marciapiedi restano off limits

Al rientro dalle ferie estive i romani faranno fatica a transitare sui marciapiedi. La vegetazione infestante che è rigogliosamente cresciuta nello spazio destinato ai pedoni, continua a non essere rimossa.

Le segnalazioni inascoltate

I campanelli d’allarme vengono suonati in tutta la città. In via Marcolongo, in via Enrico Fermi, in via Peano ed in via Blaserna, strade nel quartiere Marconi dove sono presenti anche delle scuole, i marciapiedi sono invasi di erbacce. Era successo anche nel 2021 che, con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico, avevamo incontrato la stessa situazione – ha testimoniato Marco Palma, consigliere di Fratelli d’Italia del municipio XI – circa due mesi fa l’abbiamo anche segnalata questa condizione senza che, purtroppo, nulla sia cambiato”.

Il rischio di ostruzione delle caditoie

“Completamente trascurata ed insufficiente la manutenzione e la cura dei marciapiedi e cigli stradali nel nostro Municipio – ha commentato Paolo Barbato, coordinatore di Forza Italia nel municipio VIII – la situazione più critica l’abbiamo ravvisata in via Antonio Malfante, dove ha sede un poliambulatorio Asl. Lì a a causa della vegetazione infestante il marciapiedi è a tratti impraticabile, un problema soprattutto per le persone costrette sulla carrozzina ortopedica. Nella zona dell’Ardeatino gli esempi non mancano ma vorrei anche sottolineare che queste erbacce finiscono per ostruire caditoie e bocche di lupo e la scorsa settimana, in occasione del primo vero temporale estivo, le strade si sono allagate”.

Marciapiedi impraticabili in tutta la città

Anche in altre zone della città si assiste alla stessa condizione. E’ il caso di via Prenestina, all'incrocio con via Bresadola, a Centocelle, dove i cosiddetti “polloni”, ovvero la ricrescita di rami alla base del tronco, non essendo stati opportunamente rimossi, hanno finito per ingombrare tutto il marciapiede. Analoga situazione poi è stata segnalata a San Lorenzo e, per restare nel municipio II, in viale del Policlinico, lungo tutto il marciapiede antistante il polo ospedaliero.

I fondi per il diserbo

Il servizio di pulizia dei marciapiedi dalle piante infestanti, fino al 2020 garantito da Ama, sul finire dello stesso anno era stato assegnato ai municipi. Il tardivo arrivo dei fondi per il diserbo, nel 2021, peraltro ritenuti esigui rispetto alle esigenze dei vari territori, fu additato all’origine di problemi che ancora oggi non sono stati risolti. Ed il risultato è che, gli spazi destinati ai pedoni, sono invasi da erbacce e ramaglie.