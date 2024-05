Aree verdi sfalciate a metà, Alfonsi: "Non ci siamo sbagliati, è una scelta"

Ci sono parchi e giardini pubblici in città con l’erba tagliata solo parzialmente. Non si tratta di un errore dei giardinieri preposti alla cura del verde o di un disservizio causato da guasti ai mezzi meccanici.

Perché il verde non è stato sfalciato

“Ci sono delle porzioni di verde che sono lasciate incolte non perché ci siamo dimenticati di sfalciarle – ha spiegato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, in occasione della giornata internazionale della biodiversità, che ricorre il 22 maggio – abbiamo scelto di effettuare tagli ridotti dell’erba per consentire alle piante di completare il loro ciclo vegetativo”.

I benefici dell'erba non tagliata

I vantaggi di questa scelta, difesa dall’amministrazione, sarebbero molteplici. “Questa pratica di gestione del verde pubblico - ha dichiarato l’assessora capitolina – serve a tutelare gli insetti impollinatori a evitare l’erosione del suolo, a migliorare la qualità dell’aria, a ridurre le isole di calore e a preservare le piante autoctone”.

La Capitale come modello da seguire

La pratica è stata avviata nel 2023 ed “in tutti i municipi abbiamo individuato dei luoghi dove effettuare degli sfalci selettivi e differenziati” ha fatto sapere Sabrina Alfonsi, rivendicando il progetto che è finalizzato a preservare la biodiversità. Le porzioni di prato non tagliate presenti in tutta la città, quindi, sono lasciate in quelle condizioni per effetto di una strategia adottata dal Campidoglio. “Roma, con il suo immenso patrimonio verde – ha aggiunto – può diventare un modello nel mondo”.