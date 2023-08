Strade come giungle: stop alle ditte private, il Comune vuole internalizzare il servizio

Internalizzare completamente il servizio di diserbo delle strade della città, assumendo più personale specializzato. La giunta capitolina ha dato mandato, con una memoria di giunta, alla Direzione generale di vagliare la possibilità che la gestione del verde sulle strade della Capitale non venga più appaltata a ditte di privati.

Troppo spesso cresciute a dismisura, le erbacce che troviamo sui marciapiedi non solo minano il decoro cittadino ma anche la sicurezza di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobili limitando la visibilità degli incroci. Un problema che si ripresenta puntuale ogni anni a periodi alterni. Il sistema attuale, così com'è, non funziona. Lo ammette lo stesso Campidoglio, intenzionato a mettere ordine in un caos di competenze che non sembra, strade alle mano, dare i risultati attesi.

L'accordo quadro di Raggi

Nel 2020, durante l'amministrazione Raggi, la gestione del servizio in capo ad Ama tornava nelle competenze capitoline. Una mossa che ora la giunta Gualtieri, a quasi due anni dall'insediamento, critica e sembra voler smantellare. L'accordo quadro che ne è scaturito infatti "ha mostrato diverse debolezze - si legge nell'ultima memoria di giunta in materia, di fine luglio - stante l'insufficienza delle risorse stanziate, la frammentazione delle competenze e una suddivisione in maniera impropria delle strade di cui al Pgtu (Piano regolatore, ndr) che non tiene conto della reale estensione territoriale e delle diverse realtà territoriali a cui l'attività di diserbo deve aderire".

Insomma, un pasticcio. A oggi infatti le competenze sono ripartite tra dipartimento Ambiente, 15 municipi, il dipartimento Simu, Atac. Intanto, nelle more di un ipotetico cambio gestionale dlel tutto, lo scorso 28 maggio scorso la giunta ha stanziato ulteriori 5 milioni di euro per una serie di interventi finalizzati alla cura del verde e al decoro, di cui 2,8 milioni sono stati destinati al dipartimento Ambiente per le operazioni di sfalcio nei parchi, ville storiche e nelle aree verdi 1,8 milioni per l'eradicazione delle erbe infestanti dai marciapiedi, sia di competenza dipartimentale che municipale.