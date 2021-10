INTERVISTA | Enrico Stefàno: "Da Raggi visione egocentrica della politica. La sconfitta era prevedibile"

Enrico Stefàno è stato uno dei decani del Movimento 5 stelle. Contrario alla ricandidatura di Virginia Raggi, dopo 10 anni di attivismo ha lasciato il partito di Beppe Grillo. Tra i primi a ricordare che i like su facebook non sono voti, aveva suggerito un'allenza tra M5s e centrosinistra, profetizzando la debacle elettorale della sindaca uscente. Ora, divenuto un semplice cittadino, osserva la deriva dei pentastellati, con poche illusioni sulle possibilità di recupero. E continua a seguire i progetti di mobilità, soprattutto le tramvie, a cui per anni si è dedicato.

Stefàno, la coalizione che sosteneva la Sindaca Raggi è arrivata quarta. Un risultato quantomeno deludente per chi ambiva a confermarsi alla guida del Campidoglio...

Deludente sì, ma c’era da aspettarselo. E’ il frutto di una serie di errori commessi dal Movimento 5 stelle, a partire dal fatto che ci sia stata una chiusura nei confronti di chi la pensava diversamente. Sia all’interno, com’è stato con il sottoscritto, sia all’esterno, con le associazioni i comitati, i blog che pur essendo critici lo erano in chiave propositiva. Invece ha prevalso il continuo osannare i risultati, anche modesti, che erano stati raggiunti che si è associato al costante gettare la croce, per le cose che non andavano, su qualcun altro. Questo mix non è stato condiviso dai cittadini e si è visto.

Al di là del risultato in Campidoglio, è stato particolarmente negativo il risultato ottenuto nei Municipi visto che il M5s li ha persi tutti...

Sì e questo rafforza il ragionamento diprima. Perché a livello locale è ancor più importante garantire quel confronto con le associazioni, con i comitati. Invece ha prevalso il costante ricorso ai post su facebook. Una scelta che è stata anche di tanti esponenti di spicco del M5s capitolino, che si erano convinti di poter tramutare i post ed i video in tanti consensi. Così non è stato ed aggiungo per fortuna, perché dimostra che esiste un modo diverso di fare politica.

La distanza con i territori, che risulta dal pessimo risultato ottenuto nei municipi, non è stata colmata dalla scelta di una figura, quella di Federica Angeli, che era stata delegata alle periferie. Cosa ne pensa?

A mio avviso ha peggiorato la situazione perché ha finito per denigrare il lavoro fatto dai consiglieri, lasciando intendere che nessun avesse fatto nulla. E poi sempre con questo metodo dell’annuncio su facebook, che non ha portato da nessuna parte. Le periferie non si conquistano con interventi spot né con operazioni di discredito degli altri o degli avversari. E’ stata un’operazione deludente, che io non ho condiviso.

Ed adesso quale futuro vede per Raggi in Campidoglio? Lei aveva dichiarato che poteva fare la presidente della commissione Trasparenza. Era una battuta?

Per come si è posta, dichiarando nella prima uscita pubblica ‘vigileremo’, ‘controlleremo’, sembra che davvero lei ambisca a quel ruolo. Però è un peccato perché io pensavo che il sindaco uscente, lasciando il Campidoglio, potesse passare il testimone, dialogare con il suo successore, per dare continuità ai progetti. Come, d’altra parte, nel mio piccolo ho provato a fare anche io per quanto riguarda il progetti sulla mobilità. Non mi è sembrato quindi che Raggi abbia avuto un comportamento costruttivo.

Quale era lo scenario politico che avrebbe preferito?

Su Roma serviva un’operazione come quella che è stata fatta in altri capoluoghi andati al voto. Bisognava prendere atto che si era in presenza di una fase nuova e di conseguenza le varie forze dovevano provare a mettere a disposizione le energie migliori per affrontare le nuove sfide, che a Roma sono rappresentate dei fondi in arrivo con il PNRR e con l’appuntamento legato al Giubileo.

Ed invece Enrico Stefàno che, come promesso, non si è ricandidato, ora cosa farà?

Io già ad ottobre ho cominciato a re-inventarmi come docente in diversi corsi sul mobility management. Sto mettendo a disposizione l’esperienza maturata in questi anni e per quanto riguarda la città, io ci sarò sempre. Da semplice cittadino proverò a contribuire alla riuscite di una serie di progetti che mi stanno particolarmente a cuore, come alcune linee tranviarie, penso ad esempio alla TVA al tram della Togliatti ed a quello della Tiburtina.

E con il nuovo sindaco ha mantenuto dei rapporti?

A Luglio abbiamo fatto un incontro pubblico con Gualtieri. Successivamente l’interlocuzione è stata più occasionale, legata a singoli temi che ho seguito in questi anni.

Tra cinque anni, se non ci sono imprevisti, si tornerà al voto. Lei crede che il M5s avrà la possibilità di recuperare il terreno perso?

Non so se il M5s riuscirà a recuperare il divario che si è creato. Mi sento di dire di no, perché nonostante ci fossero anche persone valide, nelle liste a sostegno di Raggi sono state elette persone che sono ad immagine e somiglianza della Sindaca uscente e della sua visione un po’ egocentrica della politica. Chi è stato eletto non ha portato avanti, in questi anni, un lavoro concreto fatto di delibere e di sedute di commissione. Sono più che altro consiglieri che si sono lasciati andare alle polemiche ed all’insulto.