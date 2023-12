Enrico Gasbarra è il nuovo presidente di Eur spa. Dopo una serie di rinvii, a quanto apprende è arrivata nella serata di ieri la fumata bianca dall'assemblea dei soci che ha eletto l'ex presidente della Provincia di Roma alla guida della società controllata al 90% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% dal Campidoglio. Gasbarra, che succede a Marco Simoni dimessosi a fine luglio, era il nome indicato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, visto che da prassi l'indicazione del presidente spetta al Campidoglio mentre quella dell'ad al Mef.

"L'Assemblea degli Azionisti di Eur Spa (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale)" - si legge in una nota della società -, "riunita in data odierna per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha nominato Enrico Gasbarra nella carica di Presidente. Il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al

31 dicembre 2023".

Così in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Enrico Gasbarra per la nomina a nuovo presidente di Eur Spa. Sono certo che Enrico, con la sua esperienza amministrativa, saprà rappresentare la società con efficienza e passione".