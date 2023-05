Gualtieri mette i detenuti alla porta: l'enoteca dell'ex Provincia passa ai privati

Per otto anni hanno cucinato e servito amatriciane, carbonare, gricie e altri piatti della tradizione romana e laziale, il tutto annaffiato da vini regionali. "Men at Work", però, dovrà lasciare il passo nella gestione dell'enoteca Provincia Romana, ai Fori Imperiali. La cooperativa sociale, che da oltre vent'anni si occupa di coinvolgere detenuti di Rebibbia Nuovo Complesso ed ex detenuti in progetti lavorativi e di formazione, non ha potuto prendere parte a nessuno dei due bandi indetti da Città Metropolitana, lo scorso novembre, per il locale di cui è proprietaria. Ad avere la meglio, però, non è stata un'altra cooperativa sociale, ma una società a responsabilità limitata con un fatturato di 4 milioni di euro.

Il bando per la gestione del ristorante dell'ex Provincia

Il primo bando era stato aperto a tutte le cooperative sociali circa sei mesi fa. Fermo restando l'obbligo per i gestori di promuovere i prodotti del territorio, l'ex Provincia per il suo locale con vista Fori aveva deciso di inserire alcuni paletti molto stringenti, quasi inusuali: il futuro gestore doveva certificare di aver stipulato almeno 5 contratti della durata di un anno con altre amministrazioni, su appalti riservati. "Una cosa del genere, seppur prevista dal codice appalti vigente - spiega il presidente di 'Men at Work' Luciano Pantarotto - non viene applicata praticamente mai da nessuno. E infatti nessuna cooperativa ha partecipato".

Niente da fare per le coop, vince la srl da 200 dipendenti

Bando deserto, come spesso accade quando la gara è troppo difficile o i costi eccessivamente alti. Anche in questo secondo caso la base di gara non aiutava (6.000 euro al mese di canone da riconoscere all'ex Provincia), ma non avrebbe fatto desistere molte delle cooperative interessate, l'attuale gestore prima di tutto: "Una volta assunto che questa gara non era andata bene - continua Pantarotto - avrebbero potuto eliminare questi paletti oppure, rispettando il codice appalti, aprire una trattativa privata con noi. Invece no, hanno fatto un bando aperto alle realtà profit". E stavolta c'è chi ha vinto: la Food Service Srl, società romana leader nella ristorazione collettiva e nell'organizzazione di eventi. Gestisce "La Limonaia" nel cuore di Villa Torlonia e ha un fatturato di 4 milioni di euro con oltre 200 dipendenti in tutta Italia.

"I miei dipendenti sono a rischio, non viene applicata la clausola sociale"

"Quello che mi preoccupa - prosegue Pantarotto a RomaToday - è che in entrambi i bandi fatti, la Città Metropolitana ha inserito l'obbligo di garantire il 30% di personale riservato a soggetti svantaggiati, ma non si chiede di applicare la cosiddetta clausola sociale, quella che prevede di assorbire nella nuova attività i lavoratori già presenti nella precedente". Per gli attuali gestori, che il 19 maggio chiuderanno i battenti con l'ultima cena aperta ad amici e sostenitori, una vera botta: "In questi anni abbiamo impiegato 32 detenuti provenienti da Rebibbia Nuovo Complesso - racconta Pantarotto - e in generale, come cooperativa, in 23 anni di attività abbiamo aiutato a entrare nel mercato del lavoro 230 persone che prima erano private della libertà personale". Dal 2015 a oggi nel piccolo ma accogliente locale di fronte ai Fori hanno trovato un posto per imparare un mestiere diversi soggetti estremamente fragili: 12 dipendenti a contratto, tutti under 35 tranne un detenuto di 45, oltre a una persona con disabilità al 48%, un'ex detenuta con figlio minore a carico e single e una ragazza madre, oltre ad alcuni richiedenti asilo con una borsa di lavoro: "Adesso potrebbero restare a casa" si preoccupa il presidente della cooperativa.

Danese (Terzo settore): "Una scelta politica discutibile"

"Stasera (venerdì 19 maggio, ndr) saluteremo un’esperienza che definirei di 'lavoro bello' - commenta Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio - due termini che sempre più raramente si trovano accostati. Però è un’esperienza che rischia di sparire in una città avara di opportunità. L’enoteca provinciale della Città metropolitana, incastonata nello scenario stupendo dei Fori, è stata spesso partner delle iniziative del terzo settore capitolino grazie alla cooperativa sociale Men at Work, che l’ha gestita dal 2014 fino ad oggi consentendo l’inserimento lavorativo di persone al termine di percorsi formativi e lavorativi iniziati all’interno di Rebibbia. Un progetto enogastronomico in un contesto architettonico unico e una finalità sociale. Alla scadenza dell'affidamento, però, la nuova procedura di gara è stata concepita con requisiti talmente irraggiungibili che la gara è andata deserta. La scelta tutta politica della Città Metropolitana è stata di non riaffidare la gestione a una cooperativa sociale, come sarebbe stato possibile dopo una gara a vuoto, ma aprire all’ingresso di soggetti profit con un bando che nemmeno ha previsto la salvaguardia dei posti di lavoro delle persone fragili. Una scelta politica, però, può sempre essere ancora discussa. Noi saremo accanto ai lavoratori più vulnerabili perché il lavoro ci sia e sia 'bello' perché fatto di legalità e giustizia sociale".