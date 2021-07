L'ennesima gaffe nella comunicazione di Raggi: Morricone diventa 'Morirono'

L'arena di Nimes scambiata per il Colosseo. Azeglio Ciampi che perde una L sulla targa ufficiale. La cupola del Colosseo. Da ieri alla collezione delle gaffes se ne aggiunge un'altra, piuttosto grottesca. Nella newsletter settimanale la Sindaca informa caricata sul sito internet di Roma Capitale, Ennio Morricone diventa Ennio Morirono. Un errore banale, rintracciabile ad una prima rilettura, di quelli che si originano con la scrittura del cellulare dove il t9 corregge le parole.

Eppure l'errore è andato in rete ed è stato notato, soprattutto internamente. All'esterno infatti, per una volta, la gaffe ha avuto poco risalto: possiamo rintracciare solo 2 tweet, con poco risalto tra l'altro, che lo segnalano. Ma è dall'interno che l'errore è stato fatto notare, alla sindaca, ma anche ai giornalisti. Ed è dall'interno che è arrivato anche a noi, e molto probabilmente anche a Repubblica giornale che questa mattina, in un pezzo di Lorenzo D'Albergo, ha pubblicato per primo la notizia.

Una segnalazione, una fuga di notizie, che già di suo racconta l'imbarazzo pentastellato nei confronti dell'ennesima gaffe. Nelle chat interne, ci viene riferito, è forte la rabbia da parte dei consiglieri rimasti per questo errore. Un malcontento che è goccia in un vaso già stracolmo di gaffes e che ieri pomeriggio, ci dicono, si è trasformato in una sorta di martellamento nei confronti della sindaca.

Sindaca che, alla fine, costretta, secondo quanto ci viene riferito, ha parlato definendo la cosa gravissima e promettendo immediata correzione dell'errore. E così come accaduto per la targa del presidente Ciampi "farò spostare immediatamente la persona che se n'è occupata". L'errore, da ieri sera, risulta in effetti corretto.