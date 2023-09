Taxi introvabili, il Campidoglio insiste: "Vanno aumentate le licenze per il Giubileo"

L’introduzione della “seconda guida” non ha fatto miracoli: a Roma resta un problema trovare un taxi libero.

In alcune zone della città la carenza delle auto bianche, destinate al trasporto pubblico, resta particolarmente significativa. A Termini fare la fila, anche per decine di minuti, sta diventando una triste consuetudine. Un problema che, in assenza di correttivi, potrebbe peggiorare in prossimità di eventi in grado di portare in città tanti turisti o, nel caso del Giubileo, moltissimi pellegrini.

Il numero di licenze da incrementare

Sulla questione il Campidoglio non perde occasione di ribadire un concetto: il numero di tassisti va incrementato. Ed è tornato a ribadirlo Eugenio Patanè l’assessore capitolino ai trasporti, intervistato nella trasmissione “Mi manda Rai Tre”. “Va adeguato il numero di licenze taxi in vista del Giubileo” ha premesso l’assessore che, sul tema, ha dichiarato l’intenzione di avviare “una consultazione con le organizzazioni sindacali per capire insieme come affrontare questo percorso”.

Una proposta per garantire un servizio capillare

“Spesso in città - ha spiegato Patanè, descrivendo un contesto che molti romani conoscono bene - abbiamo una carenza di offerta che colpisce in modo particolare determinati luoghi. Sarebbe utile istituire una sorta di turno logistico con licenze specifiche per migliorare il servizio in quegli ambiti”. Ci sono poi altre difficoltà da affrontare.

Il controllo da parte dei comuni

Allargando il perimetro ad un disservizio che non riguarda solo la Capitale, Patané ha spiegato che “i Comuni scontano poi la mancanza di adeguati strumenti legislativi a livello nazionale. Tanto per cominciare nessuno è in grado, contrariamente a ciò che accade per il trasporto pubblico, di monitorare quanti taxi sono in turno”. Inoltre “Sarebbero necessari interventi normativi meno garantisti verso i comportamenti illeciti dei titolari di licenza”. Del resto, era previsto nel regolamento che in primavera aveva annunciato il Campidoglio: prevedeva che, la sospensione della licenza, scattasse già dopo una prima infrazione.