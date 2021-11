Emergenza sfratti, i movimenti per la casa assediano la Regione: "Zingaretti e Valeriani, dove siete finiti?"

Un centinaio di persone, molte delle quali sotto sfratto o occupanti in attesa di un alloggio popolare, hanno protestato davanti al palazzo della Giunta. Asia Usb: "Da mesi non c'è più alcun tavolo di confronto, la gente finisce per strada"

Mattinata di tensione sotto la sede della giunta regionale a Garbatella. Dalle 11, infatti, un centinaio di persone si sono date appuntamento per protestare contro la politica degli sfratti che è ripartita da dopo l'estate e che prevede, fino al prossimo giugno, almeno 4.500 esecuzioni nei confronti di inquilini morosi o giunti alla fine del contratto di locazione. Alcuni dei manifestanti si sono incatenati alla cancellata esterna della sede regionale, con gli agenti di polizia già presenti sul posto che hanno tentato di impedirlo. Ne sono così scaturiti diversi minuti di confronto, anche fisico, poi rientrato.

"Sono mesi che non vengono istituiti i tavoli di confronto con la Regione per la gestione dell’emergenza abitativa e nell’ipotizzare politiche alloggiative pubbliche supportate da risorse e provvedimenti sostanziosi" dichiara Angelo Fascetti di Asia Usb, promotore della protesta.

All'iniziativa hanno preso parte anche i movimenti per il diritto all'abitare di Roma insieme a numerosi sfrattati o sotto sfratto e occupanti in varie zone della Capitale, dall'ex clinica Valle Fiorita a Torrevecchia all'ex clinica San Michele dalle ex Sara di Cinecittà e via Palmiro Togliatti, dagli inquilini dei piani di zona di Fontana Candida agli occupanti di via Bibula.

"Il confronto viene sempre rimandato e la gente finisce in strada"

Quello che chiedono è di poter riaprire il confronto su ognuno dei temi ancora aperti e non risolti: "Zingaretti alcuni mesi fa si era impegnato ad aprire una cabina di regia per affrontare l'emergenza - prosegue a Roma Today Angelo Fascetti - , siamo riusciti a concludere felicemente la situazione di via di Caravaggio, ma da quel momento sono ripresi gli sfratti, ogni giorno si consuma una vera macelleria sociale. Non c'è nessun atteggiamento propositivo da parte di questa amministrazione, hanno rinviato tutti i tavoli proposti. Continua tutto come prima. Siamo qui per chiedere al presidente un nuovo incontro. Né il Governo né la Regione stanno mettendo in campo i provvedimenti da noi richiesti, in primis il finanziamento della politica pubblica per la casa, stanno dismettendo quel poco patrimonio Ater invece di riassegnarlo, ci sono centinaia di appartamenti non assegnati e la gente finisce per strada".

Gli occupanti dell'ex clinica San Michele

Luca Faggiano vive da 16 anni nei palazzi dell'ex clinica San Michele a Casale de Merode, quartiere Tor Marancia: "Viviamo in emergenza abitativa e in condizioni precarie - spiega ai nostri microfoni - . Dopo tanti anni ci era stato promesso che a ottobre sarebbe partito il cantiere per il recupero dello stabile che avrebbe significato dare una casa vera alle persone che ci abitano, inserite da anni nel quartiere, oltre a creare spazi pubblici per il quartiere e non regalarlo ai privati. Reclamiamo che questa cosa venga fatta subito dalla Regione. Dalla giunta regionale ci aspettiamo che ci sia un piano per l'emergenza, una politica vera per la casa, che Zingaretti e Gualtieri si parlino e voltino pagina. Nessuno può subire la paura degli sfratti, bisogna dare risposte tramite politiche innovative, recuperi, ci vogliono i soldi e bisogna fare scelte chiare. L'assessore Valeriani ascolti questo grido di dolore e rabbia e dia risposte precise".

Case Enpam a Fontana Candida: centinaia di persone sotto sfratto

Dorina Brambille ha 68 anni e vive nel piano di zona 25 di Fontana Candida, all'interno di un appartamento di proprietà dell'Enpam: "In maniera sconsiderata l'ente ha deciso di dismettere gli immobili - racconta - al prezzo massimo possibile indicato dalle quotazioni fornite dall'osservatorio mercato immobiliare. Su 271 appartamenti, qualcuno è riuscito a comprarli ma tutti gli altri, per la maggior parte persone anziane o disoccupati e con l'Isee estremamente basso, si trovano nelle condizioni di doversene andare perché non possono permetterselo. Ora l'Enpam ha venduto le case a una società finanziaria. Ci sono persone che a quasi 80 anni si troveranno con lo sfratto per fine locazione,. Altre sessanta famiglie, circa 150 persone, verranno buttate in mezzo alla strada non appena ripartirà il processo di vendita. Valeriani è stato totalmente assente sul tema, ci aveva promesso dei fondi per comprare questi appartamenti, dando possibilità ad alcuni di accedere ad un mutuo agevolato, ma in un anno di incontri, commissioni e tavoli non siamo arrivati a nessuna soluzione, è una vergogna. Abbiamo fatto esposti al Comune e alla Regione, nessuno ha risposto: le istituzioni sono totalmente assenti.

Ex clinica Valle Fiorita: "Siamo tutti in attesa di un alloggio popolare, ma adesso ci sgomberano"

Donatella, 60 anni, disoccupata e già sfrattata, vive nell'occupazione dell'ex clinica Valle Fiorita a Torrevecchia: "Lo stabile era stato chiuso e per anni abbandonato dal proprietario - spiega - . Tutte le famiglie presenti lì, circa 80, sono in graduatoria per ottenere un alloggio popolare. Non abbiamo mai avuto risposte dalle istituzioni e quindi abbiamo scelto tra stare in strada o occupare. Ora con una sentenza della Corte Europea è stato deciso che il privato deve tornare in possesso dell'immobile e sembrerebbe che l'intenzione sia quella di trasformarlo in un albergo: a noi questa cosa non va bene. Andremo via, vogliamo una casa normale, ma deve rimanere un polo sanitario per il territorio di Primavalle/Torrevecchia, che ne ha bisogno. Il Prefetto, il Comune e la Regione sanno che il nostro è uno degli sgomberi prioritari, già l'11 maggio le forze dell'ordine sono entrate tentando di sgomberarci, ma si sono fermati per fortuna".

Alle 13.40 circa una delegazione di manifestanti è stata fatta salire in Regione per un incontro con il vicepresidente Daniele Leodori e il capo di gabinetto del Presidente Zingaretti, ruolo che da pochissimi giorni è ricoperto dall'ex direttore di Ater Roma, Andrea Napoletano.

(Articolo in aggiornamento)

MONTAGGIO VIDEO Simone Massaccesi