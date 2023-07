Sui rifiuti nervi tesi in maggioranza: i dem incalzano Gualtieri. Soluzioni non prima di settembre

"Bisogna parlare onestamente ai cittadini. L'emergenza rifiuti non si risolverà prima di settembre". Il sindaco Gualtieri lo ha detto senza troppi giri di parole ai suoi consiglieri di maggioranza. L'incontro fiume di tre ore avvenuto ieri in Campidoglio ha fatto emergere sia i tempi reali di intervento che gli stati d'animo dei consiglieri, preoccupati di una crisi che sta realmente minando la fiducia dei cittadini verso il sindaco e la sua giunta.

I consiglieri incalzano il sindaco

La pazienza è finita. Sia quella dei romani sia quella della stessa maggioranza verso i vertici Ama e di riflesso verso il sindaco Gualtieri. In strada ci sono circa mille tonnellate di rifiuti da raccogliere e il caldo afoso peggiora un quadro diventato intollerabile. "È stata una riunione molto schietta e franca in cui abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione per l'emergenza che la Capitale sta affrontando in questi giorni a causa della mancata raccolta, delle manutenzioni a rilento dei mezzi e alla condizione in cui versa la flotta dei mezzi di Ama". Questo quanto riportato in una nota ufficiale della maggioranza. Che tradotto significa: "Così non possiamo andare avanti".

Verso la cacciata del dg

Gualtieri e l'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi hanno spiegato le ragioni della crisi. Mezzi insufficienti, gare d'appalto lente, cicliche difficoltà nella raccolta. Secondo quanto ricostruito da RomaToday, i dem hanno incalzato il sindaco in un confronto più teso del previsto, chiedendo mosse di rottura il più rapide possibile. Il 18 luglio si riunirà il Cda di Ama e il direttore generale Andrea Bossola sarà chiamato a relazionare sullo stato dell'arte e su come si è arrivati ad avere mezza flotta Ama ferma nelle officine per guasti.

"Un pasticcio con i lavoratori"

Dopodiché, salvo sorprese, l'ex manager di Acea verrà sostituito. E in questo senso i consiglieri propenderebbero per un interno, qualcuno che conosca l'azienda e sappia già relazionarsi con i lavoratori conoscendone le istanze. Per molti infatti una parte della responsabilità della crisi odierna sarebbe da imputare al nuovo accordo sulle retribuzioni e la copertura lavorativa nei festivi. Il premio di produttività che garantiva un guadagno di massimo 200 euro con una copertura da sabato a lunedì è stato accantonato e sostituito con i vecchi straordinari che al momento, con un'adesione di circa il 30% (secondo dati dei sindacati) non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno di risorse necessarie. "È stato un errore - commenta un consigliere dem - con i lavoratori è stato fatto un pasticcio".

Insomma, si attende il 18 luglio per il Cda di Ama che necessariamente porterà a una prima resa dei conti. Subito dopo, il 19 luglio, i consiglieri torneranno a confrontarsi con il sindaco.