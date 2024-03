Emergenza pini: con la primavera è tornata in azione la cocciniglia tartaruga

Il ritorno del caldo si accompagna alla ripresa vegetativa delle piante. Dopo la fase di riposo nel periodo autunnale ed invernale, gli alberi tornano a germogliare producendo le proprie foglie. Nello stesso periodo dell’anno, però, anche i parassiti tornano in azione. Tra loro figura anche la cocciniglia tartaruga, l’insetto alieno che ha infestato i pini di Roma.

Cosa fa la cocciniglia ai pini

La ripresa dell’azione della cocciniglia è facilmente riscontrabile. Le goccioline trovate sopra il parabrezza o la carrozzeria di auto e motocicli, testimoniano proprio la loro presenza. Sono infatti gocce della cosiddetta “melata”, quella sostanza che zuccherina che viene espulsa dall’insetto, dopo aver succhiato la linfa dell’albero. Su quella melata, quando rimane in chioma, “crescono dei funghi saporfiti che, essendo neri” ha già avuto modo di spiegare a Romatoday l’agronoma Sara Sacerdote “impediscono alle foglie di essere raggiunte dai raggi solari e sono così di ostacolo alla fotosintesi”. Così i pini, nel giro di qualche anno, non potendo beneficiare dei raggi solari, si seccano e muoiono.

Il trattamento contro l'insetto alieno

Per evitare un epilogo drammatico, occorre intervenire con un trattamento apposito: nel tronco degli alberi viene somministrato un insetticida, l’abamectina, che entra nella linfa e uccide i parassiti. Ma va ripetuto ogni anno, perché la cocciniglia tartaruga è estremamente prolifica mentre, gli effetti del trattamento, sono efficaci per un limitato arco temporale. Ed è per questo che è necessario estendere le operazioni di endoterapia. Una richiesta che cittadini e comitati sono tornati a rivolgere all’amministrazione cittadina.

Le richieste al Sindaco

Un appello è stato lanciato anche dalla sezione romana di Italia Nostra. “Al sindaco Gualtieri, all’assessora Alfonsi ed al Dipartimento all’ambiente, chiediamo di dare inizio a una tornata di endoterapia con abamectina, su tutti i pini di Roma, per fermare l‘assalto e sconfiggere il parassita per almeno un anno. Tutti i pini che vediamo ancora rigogliosi e in vita lo sono perché sono stati curati così, e tanto più rigogliosi se curati puntualmente a inizio primavera con l’endoterapia ben fatta”.

La richiesta è quella “di concludere la tornata entro l’estate” ed anche di garantire un’operazione trasparenza che, in prospettiva, potrebbe essere utile a rasserenare gli animi dei cittadini più preoccupati per la sorte dei pini. L’amministrazione pertanto dovrebbe “dare notizie sull’andamento generale del trattamento” e comunque lasciare “chiari segnali visivi colorati” sui tronchi in cui, l’abamectina, è stata iniettata. Alle proposte appena elencate di Italia Nostra se ne aggiunge un’altra: quella di evitare, per una volta, nuove potature dei pini, considerate “dannose e sicuramente da evitare per alberi che stanno impegnando le proprie risorse per sopravvivere al letale parassita”.

Gli effetti sui pini di Roma

Considerando che la stagione delle potature volge ormai al termine, la richiesta potrà essere presa in considerazione per il prossimo autunno, quando ripartiranno. Nel frattempo, però, resta l’esigenza di garantire i trattamenti a tutti e 50mila i pini domestici, di proprietà pubblica, che sono presenti nella Capitale. Il ritardo con cui si è intervenuti in passato, ha lasciato cicatrici profonde in tutto il territorio dalle pinete di Ostia, a quelle di Monte Mario dove, quest'anno, sono stati abbattuti oltre 400 esemplari.