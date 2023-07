Emergenza pini, trenta associazioni in marcia per salvare gli alberi simbolo della Capitale

Sono già una trentina le realtà che, aderendo all’appello lanciato dal comitato per i pini di Villa Glori, hanno deciso di mobilitarsi. Hanno deciso di scendere in strada, sfidando il caldo estivo, per chiedere all’amministrazione cittadina maggiore attenzione alla cura degli alberi simbolo della Capitale.

Gli effetti della cocciniglia

“Non si possono perdere migliaia di ettari di pinete, com’è accaduto a Ostia e sul litorale romano” hanno sottolineato gli attivisti di Villa Glori. Il riferimento è agli alberi che hanno subito, per primi, gli effetti catastrofici prodotti dalla “Toumeyella parvicornis”, la cocciniglia tartaruga. Il parassita alieno giunto nella Capitale nel 2018, prima di propagarsi a macchia d’olio su tutta la città, ha dato un assaggio della propria capacità distruttiva sugli alberi del quadrante sud di Roma. La paralisi provocata dalla pandemia e poi la lentezza della macchina politico amministrativa nell’approvare un apposito protocollo fitosanitario, ha portato alla porte migliaia di esemplari.

I danni della cocciniglia tartaruga

L’individuazione dell’ “abamectina”, l’insetticida in grado di uccidere la cocciniglia tartaruga, e le differenti pratiche endoterapiche autorizzate, hanno consentito d’incrementare gli interventi per salvaguardare i pini di Roma. Sono passati dall’esser stati, nel 2021, poco più di 8000, agli oltre 38mila del 2022. Nel frattempo però molti alberi sono stati abbattuti oppure potati. Trend che è proseguito anche nel 2023, tra le proteste dei comitati che si sono dati appuntamento l’11 luglio in piazza Euclide.

“Come i pini di Roma, la vita non li spezza dice la famosa canzone di Antonello Venditti, ma il comune sì, può spezzarli se avvalla interventi spesso barbarici che riducono le chiome da ombrello a pennello: sono tagli che indeboliscono i pini domestici e impediscono loro di reagire bene alle cure” hanno ricordato gli attivisti di Villa Glori. Un luogo simbolo anche delle iniziative in difesa di questi alberi, l’ultima è la raccolta fondi lanciata da Italia Nostra. Caduto nel vuoto l’appello del presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Roma, che aveva auspicato l’avvio di un tavolo tra comitati e istituzioni, è arrivato il momento della contestazione.

Le adesioni alla mobilitazione

“Villa Glori con il suo patrimonio minacciato di pini domestici e il suo valore simbolico, combatte per tutte le ville storiche” si legge nella chiusura dell’appello. Dagli amici dei parchi campagna di Spinaceto al comitato Piazza Vittorio partecipata, passando per l’associazione Prati verde ed il Coordinamento Salviamo il Paesaggio, sono già decine le realtà che hanno comunicato la propria adesione alla mobilitazione.

In piazza saranno presenti anche i consiglieri della lista civica Calenda, promotrice anche della richiesta di un catasto degli alberi, strumento peraltro previsto nel regolamento cittadino. “Insieme a cittadini e associazioni, marceremo in difesa dei pini di villa Glori e di tutte le ville storiche di Roma – ha annunciato la capogruppo Flavia De Gregorio – vogliamo sapere come il Campidoglio vuole affrontare questo problema e quali tipi di endoterapia sono previsti, considerato che, se non fatti celermente, scongiureranno alla nostra città la perdita di ettari di pineta”.