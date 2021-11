Emergenza pini: "Agire con urgenza, valutiamo protocolli e task force contro la cocciniglia"

Azioni immediate per contrastare il diffondersi della toumeyella parvicornis, parassita letale dei pini volgarmente chiamato "cocciniglia". E' quanto chiede Marta Bonafoni, capogruppo della Civica Zingaretti alla Pisana, a margine dell'audizione di oggi, giovedì 11 novembre, chiesta proprio dalla consigliera alla Commissione Ambiente del consiglio regionale "per fare il punto sulla diffusione del parassita e sugli interventi messi in campo finora".

Grazie all'interlocuzione avuta oggi, quindi, Bonafoni fa sapere che "sono emersi i prossimi passi necessari per agire con urgenza nel contrasto al parassita - spiega - , che dovranno muoversi lungo due direzioni. Da un lato, una strategia di breve periodo da accelerare per affrontare l’emergenza e salvare il prezioso patrimonio storico-naturalistico di circa un milione di pini domestici della Capitale, nonché di quelli dell’intero territorio laziale, isolando i focolai e tagliando le direttrici di infestazione attraverso interventi endoterapici con prodotti autorizzati e registrati. Dall’altro, un piano d’azione da adottare nel medio-lungo periodo che permetta di riportare la situazione in equilibrio, con interventi di controllo biologico basati sul celere avvio di ricerche e studi sugli antagonisti naturali della Toumeyella Parvicornis".

"Ora è necessario lavorare in sinergia e rinnovare l’impegno che la Regione ha messo in campo - continua Bonafoni - in continuità con la mozione a mia firma approvata lo scorso febbraio all’unanimità e con il varo del Piano regionale di contrasto alla cocciniglia deliberato il 5 agosto. Sarà nostra priorità vigilare sulle risorse che saranno stanziate nel prossimo bilancio e valutare la possibilità di costruire protocolli e task force ad hoc con personale specializzato".