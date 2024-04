La pineta di Castel Fusano è morta

Le chiome, quando ancora presenti, sono molto diradate. In gran parte, però, non ci sono più foglie sui rami. I pini che per decenni hanno torreggiato su Castel Fusano, sono secchi. Uccisi da un insetto alieno, la cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), sono “morti in piedi”. A confermarlo l’agronoma Sara Sacerdote che, nell’estate del 2022, ha preso parte agli interventi avviati per cercare di salvare questi alberi, considerati un’icona della Capitale.

Sacerdote, chi guarda la pineta di Castel Fusano ha la sensazione di trovarsi davanti alberi tutt’altro che in salute…

È tristemente vero. Purtroppo i pini di Castel Fusano sono quasi tutti morti

Com’è potuto accadere?

Sono intervenuti vari fattori. Il comune si è mosso tardi perché mancavano le necessarie autorizzazioni, sul piano legislativo, al trattamento fitosanitario. Ogni insetticida, sull’etichetta, deve avere l’indicazione di quale parassita deve contrastare e nel caso della Cocciniglia tartaruga ( Toumeyella parvicornis) trattandosi di un insetto alieno, non c’erano i prodotti autorizzati.

Quindi tra le cause figurano i ritardi con cui è stato concesso il via libera a questo trattamento…

A Castel Fusano si è partiti da una situazione già complicata dagli incendi che avevano indebolito dei pini. Gli alberi attaccati dalla cocciniglia poi hanno dovuto fare i conti anche con blastofagi come il Tomicus, che è un parassita che attacca la pianta indebolita, facendole cadere i rametti verdi.

L’assessora Alfonsi, rispondendo ad un’interrogazione, ha dichiarato che a Castel Fusano sono stati eseguiti 3500 trattamenti. Sembrano pochi se consideriamo il numero dei pini

Vanno anche ripetuti questi trattamenti endoterapici ed infatti a Roma siamo arrivati al secondo ed in taluni casi al terzo ciclo di trattamento

A Castel Fusano non sembra però aver fatto effetto questa endoterapia

Bisogna tenere conto che è difficile lavorare in una pineta perché, a differenza delle alberature stradali, bisogna tenere in considerazione l’accesso alla pianta. Per effettuare il trattamento endoterapico, a prescindere dalla tecnica scelta, si devono applicare dei fori ad altezza ‘petto d’uomo’, tutto intorno al tronco. Il problema è raggiungerlo questo tronco e, poi avere lo spazio per girarci intorno”.

Altre opzioni, come il lavaggio delle chiome e le coccinelle, da usare come predotori delle cocciniglie?

Sulle coccinelle gli studi finora effettuati non hanno dato ancora esiti soddisfacenti. Per quanto riguarda il lavaggio delle chiome non è semplice e poi parliamo di una pineta dove gli alberi sono anche molto ravvicinati tra loro

Oggi però i pini sono quasi tutti morti. Che futuro intravede lei per la pineta di Castel Fusano?

“Per il futuro di Castel Fusano le strade da seguire sono due: si possono piantare nuovi pini che, però, poi vanno seguiti. Hanno un tronco piccolo e quindi non possono essere trattati con l’endoterapia ma le loro chiome, essendo più basse, sono più facilmente raggiungibili e possono essere sottoposte a dei lavaggi con soluzioni biologiche.

E l’altra strada?

L’altra prospettiva è quella di rinunciare ai pini, che sono stati piantati dall’uomo, per lasciar crescere la macchia mediterranea che già c’è lì sotto. A quel punto, quindi, anziché una pineta quella di Castel Fusano potrebbe diventare una lecceta”.

Nel futuro più prossimo, invece, bisognerà prendere in considerazione ulteriori massive operazioni di abbattimento anche a Castel Fusano. Si andranno a sommare a quelle già avviate nel corso dell'ultimo anno.