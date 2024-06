Contro il boom di furti le scuole di Roma saranno collegate al 112

Roma Capitale prova a fronteggiare il boom di furti nelle scuole. Il fenomeno nell'ultimo anno si sta intensificando e ci sono strutture della città che ormai hanno a che fare quotidianamente con i bitz dei "ladri di merendine". Per questo l'11 aprile è stata firmata una delibera di giunta e a breve reso operativo un protocollo che permetterà di collegare le scuole direttamente con il NUE 112.

Allarme furti nelle scuole

Il progetto era stato anticipato a febbraio scorso dall'assessora alla sicurezza Monica Lucarelli (che oggi non ha più la delega, passata all'ex magistrato Greco), durante una riunione del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in Prefettura. Il fenomeno, d'altronde, sta assumendo i tratti dell'emergenza. Basti pensare alla scuola comunale del Pigneto vandalizzata dieci volte in meno di un mese a gennaio, oppure quelle di Tor Bella Monaca prese di mira probabilmente per rivendere il materiale rubato in cambio di droga. Ancor più indicativo quanto accaduto a un asilo nido di Centocelle: otto furti in dieci giorni nel mese di maggio.

Linea diretta con il 112

Per questo Roma Capitale, Prefettura, Regione Lazio e Ufficio scolastico regionale sigleranno a giorni un protocollo che aumenterà (negli auspici) gli standard di sicurezza nelle scuola comunali, collegando gli allarmi al NUE (numero unico per le emergenze) 112. Per far sì che questo accordo non resti carta, però, moltissime scuole dovranno essere adeguate. Decine, fa sapere il Comune, hanno già impianti di allarme compatibili al nuovo sistema, ma molte altre no. E saranno adeguate. “In seguito ai numerosi atti vandalici registrati all’interno degli istituti - fa sapere l'assessora alla scuola Claudia Pratelli -, mettiamo tutti insieme in campo uno strumento operativo per meglio tutelare le strutture e la comunità scolastica nel suo insieme. È una iniziativa importante perché con l’entrata in vigore di questo protocollo gli interventi delle forze dell'ordine in caso di intrusione ed effrazione saranno molto più tempestivi".