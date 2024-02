Allarmi collegati con il 112: il progetto del Comune contro i furti nelle scuole di Roma

Contro i furti nelle scuole di Roma il Comune sta lavorando a un progetto che prevede l’installazione di sistemi di antifurto collegati direttamente con il 112. Il piano è stato anticipato dall’assessora capitolina alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli, nel corso di una riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura, in cui il presidente del municipio V, Mauro Caliste, aveva sollevato il problema dei furti nelle scuole, frequenti nel territorio da lui amministrato (e non solo).

Il progetto del Comune

Il piano è ancora in fase di verifica preliminare: il Comune sta valutando la possibilità di collegare al 112 gli antifurti di 60 scuole già dotate di un sistema di allarme, come indicato dai dati dell'Ufficio scolastico regionale. Al municipio V è stato richiesto di indicare una lista di scuole in cui è maggiore il problema della sicurezza, in modo da poter valutare la loro inclusione nell’elenco degli istituti scolastici che saranno coinvolti nella prima fase del progetto. "Sono molto soddisfatto - spiega Caliste -. Finalmente sull'emergenza furti nelle nostre scuole è arrivata una risposta. Così come sulle altre questioni aperte e legate alla sicurezza nel nostro territorio".

Furti e atti vandalici: un’emergenza diffusa

Alla scuola comunale Toti di via del Pigneto da settembre si sono contati dieci atti vandalici, l’ultimo a fine gennaio, con banchi e sedie rovesciate, succhi di frutta bevuti, crackers e altro cibo mangiato, tabacco, sigarette e altre sostanze ovunque, colori e materiale didattico dei bambini sparsi nelle aule e fogli strappati. Ma il problema non riguarda solo il municipio V: basta ricordare quanto accaduto a Tor Bella Monaca, dove da dicembre a gennaio 2024 si sono registrati almeno sette furti. Nella scuola d’infanzia Antonio Cupri in via Poseidone sono stati portati via pc, utensili da cucina e cibo della mensa. Le forze dell’ordine, inoltre, hanno rinvenuto nei locali anche delle tracce di sangue. E, ancora, è di pochi giorni fa l’allarme lanciato dall’assessore alla scuola del municipio VII, Marcello Morlacchi, sui furti che stanno colpendo asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e medie di Cinecittà. Alla scuola materna di Ostia, invece, lo scorso dicembre una coppia di ladri, dopo aver danneggiato una porta-finestra, aveva portato via alcuni materiali scolastici.