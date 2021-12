Emergenza freddo, all'Esquilino apre un centro d'accoglienza con 10 posti letto

Lo scorso anno a Roma sono morte dieci persone senza dimora a causa del freddo. Quest'anno siamo già a quota uno: un uomo trovato senza vita all'interno dell'automobile che usava come casa, a Garbatella. Per questo è da considerare un'ottima notizia, seppur di strada da fare ce ne sia ancora tanta, l'inaugurazione di un nuovo centro d'accoglienza nel quartiere Esquilino, in via Vittorio Amedeo II 14.

E' il primo centro gestito dall'associazione di mutuo soccorso Nonna Roma, insieme all'associazione di promozione sociale Tulipano Bianco e con il contributo della Casa del Materasso e del Municipio I. "La giornata di oggi (domenica, ndr) ci fa capire che i traguardi per le persone più bisognose possono arrivare se c'è una rete che le sostiene - spiega Francesco Giordani, presidente di Tulipano Bianco - . Questa rete si è costituita con il Patto di Comunità del Municipio I, un esempio virtuoso di collaborazione per una città inclusiva che non lascia indietro nessuno"

Un pasto caldo la sera, la colazione la mattina, un letto e un percorso di ascolto che nei prossimi giorni prenderà piede grazie all'opera dei volontari di Nonna Roma. A farlo sapere è il presidente dell'associazione Alberto Campailla: "Questo è solo il primo passo della campagna Rhomeless - le sue parole - che ha l'obiettivo di non far dormire più nessuno per strada in questa città. Per fare ciò servono centri come questo ma soprattutto servono interventi strutturali che il Comune e i Municipi devono mettere in campo. Come associazione continueremo ad essere presenti e ad attivarci, in sinergia con le altre realtà e le istituzioni, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutte e tutti: chiunque voglia può contattarci e partecipare alla raccolta fondi sul nostro sito www.nonnaroma.it/rhomeless".

Come annunciato in un'intervista a Roma Today dall'assessora alle Politiche Sociali di Roma Capitale Barbara Funari, entro Natale apriranno 95 posti letto grazie al bando 2020 per l'ampliamento dell'offerta d'accoglienza da parte dell'amministrazione e altri 106 sono previsti nei 15 Municipi, con 60 invece che apriranno auspicabilmente subito dopo le Feste.