Emergenza cinghiali, arriva l'ordinanza: ecco i divieti per contenere l'invasione

Non c’è solo la Capitale impegnata nelle misure pensate per contrastare la diffusione dei cinghiali. La specie è dilagante anche nei comuni che confinano con Roma. Al punto tale da spingere le autorità locali a prendere provvedimenti.

Le strade da tenere sotto controllo

A Fiumicino, il sindaco Mario Baccini, il 10 ottobre ha firmato un’apposita ordinanza per contrastare l’emergenza cinghiali. Sono diverse le azioni che il primo cittadino del comune aeroportuale ha pensato di mettere in campo, per contrastare il dilagare della specie Sus scrofa. Al primo posto c’è “il controllo, a cura delle forze di polizia” dei cinghiali nelle zone urbane di Via del Fontanile di Mezzaluna; via della Muratella; via Monti dell’Ara; viale Maria; via Casale Sant’Angelo; via Onorato Occioni; viale Tre Denari e viale Castel San Giorgio. Il provvedimento è da considerarsi valido anche nelle zone limitrofe.

Vietato alimentare i cinghiali

Baccini ha inoltre disposto il divieto “a chiunque, su tutto il territorio comunale, di fornire alimenti e scarti alimentari” ai cinghiali. Non meno importate è la decisione di imporre “a tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicenti le strade del territorio comunale, di mantenere puliti e sgomberi i terreni dalla vegetazione infestante”. Questa misura ha lo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ambientali, favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali.

Perché ci sono tanti ungulati

Gli ungulati introdotti dall’est Europa per ragioni venatorie, hanno surclassato la popolazione autoctona, riconoscibile per le dimensioni più contenute, anche perché riescono a riprodursi due volte l’anno, generando ogni volta una quantità di cuccioli che è il doppio della razza locale. Al momento sono allo studio, anche da parte dell’Ispra, dei metodi di cattura utili ad un prelievo di gruppo di questi animali.

I cinghiali ed i rifiuti

I cinghiali, com’è stato più volte ribadito da biologi ed esperti zoologi, si avvicinano alle zone antropizzate perché hanno imparato che lì è facile approvvigionarsi di cibo, per la presenza diffusa di cibo. E’ un’informazione che hanno trasmesso alla propria prole e che, per essere debellata, necessita di contromisure. Da qui la decisione del sindaco di Fiumicino d’imporre “la messa in sicurezza e la frequente pulizia di cestelli e/o punti di raccolta dell’immondizia di origine domestica o derivanti da attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade”. Contribuirà, insieme agli altri provvedimenti, a contenere la diffusione d’una specie diventata ormai invasiva.