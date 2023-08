Perché a Roma negli ultimi mesi sono diminuiti gli avvistamenti di cinghiali

Sono stati fotografati mentre passeggiavano tra le tombe di Prima Porta, i marciapiedi della Giustiniana, le aree verdi di Spinaceto. Ma da qualche tempo il numero di segnalazioni relative alla presenza di cinghiali, a Roma, è diminuito.

Gli avvistamenti a Roma sud

“Gli ultimi casi risalgono ad oltre un anno fa” ha spiegato Milena, residente nel quartiere di Tor de’ Cenci dove, dal 2019, gli ungulati avevano iniziato a girare indisturbati e venivano avvistati tanto nei parchi pubblici quanto nei giardini condominiali. Anche nella vicina Casal Brunori, come confermato dal presidente del comitato di quartiere Filippo Cioffi, “ormai è tutto tranquillo da un po’ di tempo”. Non lo era in passato quando, piccoli branchi di ungulati, venivano fotografati anche tra i palazzi, seminando il terrore tra residenti e dog sitter.

I cinghiali nel quadrante nord

“Da noi alla Giustiniana i casi sono diminuiti molto. Erano presenti anche in passato ma durante il periodo del Covid c’è stata una sorta di apice – ha spiegato Francesco Petrucci, del locale comitato di quartiere – poi sono diminuiti. Ricordo che nell’area verde dei martiri della storia, che avevano in adozione, la loro presenza è stata piuttosto significativa, ora non è più così”. Analoga condizione è stata segnalata da Gianni Zannotti, proprietario di un’azienda agricola e residente in zona Due Ponti. “Nel 2022 la loro presenza è andata progressivamente scemando, probabilmente per le catture che sono state fatte e che, essendo una guardia zoofila, mi è capitato di osservare nel vicino parco di Veio”. Insomma anche nella zona di Due Ponti nel corso dell’ultimo anno la presenza di questi ungulati è diminuita anche se “ancora ci sono alcuni branchi in una sorta di triangolo, saranno 200 ettari, che c’è tra la Cassia, la Flaminia e via Due Ponti”.

I cittadini ascoltati, nel quadrante nord come in quello sud, concordano nel considerare il periodo post Covid come quello in cui la diffusione dei cinghiali è stata maggiore. Gli animali hanno continuato ad essere segnalati anche dopo la pandemia, ed infatti le pagine di cronaca riportano degli avvistamenti anche negli ultimi mesi, talvolta persino in zone dove in passato la presenza di questi animali non era stata ancora riscontrata, come il Trullo o Corviale. Ma il numero di casi, in generale, è diminuito.

Le catture con le gabbie e la peste suina africana

“Ci sono almeno due ragioni che hanno reso meno frequente l’avvistamento dei cinghiali a Roma – ha spiegato Andrea Monaco, zoologo e ricercatore dell’Ispra, esperto in fauna selvatica – innanzitutto in questi ultimi due anni si sono intensificate le catture. Nel 2022 sono state circa 200 quelle effettuate nei parchi cittadini, tra quelli gestiti da RomaNatura e quelli che non lo sono” come il parco di Veio. Il ricorso a gabbie e chiusini, d'altra parte, era espressamente previsto dal piano regionale firmato il 30 novembre scorso. Era parte, quindi, di una strategia volta all' eradicazione della popolazione di cinghiali, come conseguenza del diffondersi della peste suina. Ed ecco che si è arrivati al secondo motivo che ha reso meno frequenti gli avvistamenti di ungulati. “L’altro fattore che ha comportato la riduzione dei cinghiali in città - ha subito osservato l'esperto dell'Ispra - va imputato alla peste suina africana. Nel 2023 c’è stata un ritorno ed è stata riscontrata a Roma in 43 casi. Ma parliamo solo di quelli che sono stati individuati, quindi potrebbero essercene anche degli altri, mai trovati”.

Meno cinghiali in circolazione

Nel 2022 i casi accertati a Roma, nel periodo compreso tra il 5 maggio ed il 5 dicembre, erano stati in tutto 48, in larghissima parte rinvenuti nella cosiddetta “zona infetta” individuata all’interno del raccordo anulare (all’esterno furono solo due). La somma degli animali morti nel 2022 per la PSA, si deve quindi sommare ai 43 casi del 2023 che sono stati citati dall’esperto dell’Ispra. “Complessivamente dall’anno scorso ci sono circa 400 cinghiali in meno in circolazione a Roma, ed è questo il motivo per cui – ha commentato lo zoologo – stanno diminuendo le segnalazioni dei cittadini”. Gli ungulati a Roma continuano ad esserci e la presenza di rifiuti nelle strade rimane, per loro, un reale fattore di attrazione. Rispetto al passato però hanno agito due novità, tra loro correlate: il piano di contenimento messo in atto con le gabbie ha cominciato a funzionare. Ed il virus che ha attaccato la specie ha fatto il resto. Rispetto ad un anno fa, quindi, perché si vedono meno cinghiali? Semplicemente perché, stando al ragionamento fatto dall'esperto, a Roma ce ne sono meno in giro.