Reti elettrosaldate nelle aree verdi contro l'emergenza cinghiali

Reti elettrosaldate e cassonetti puliti. Il Campidoglio, di concerto con l’ex provincia, la Regione, l’Ispra e tutte le realtà coinvolte nella gestione della fauna selvatica, ha deciso quali saranno gli interventi da mettere in campo.

La mappature fatte dai municipi

“Già nei prossimi giorni, sulle aree di competenza comunale, grazie alla dettagliata mappatura di tutti i varchi di passaggio degli ungulati effettuata in XIV Municipio – ha annunciato l’assessora all’ambiente ed ai rifiuti Sabrina Alfonsi – partiranno i lavori di installazione di recinzioni elettrosaldate posizionate anche in profondità per resistere agli scavi”.

L’assessorato capitolino si è fatto promotore di un tavolo tecnico per “il controllo ed il contenimento dei cinghiali” cui hanno preso parte anche gli enti parco, i municipi, e la polizia di Roma Capitale. Analogamente a quanto fatto in XIV, una mappatura “è in fase di completamento anche nel Municipio XV, altra zona critica dei corridoi di accesso dei cinghiali nelle zone abitate”.

L'intervento mirato di Ama

Il tracciamento dei percorsi abitualmente seguiti dai cinghiali, che arrivano in città seguendo un corridoio che parte dal parco di Veio ed arriva fino alla riserva dell’Insugherata ed a quella di Monte Mario, consentirà di assolvere anche ad un altro compito, che investe l’azienda municipalizzata ai rifiuti. Alfonsi ha infatti spiegato che “grazie alle mappature anche AMA può intervenire in modo mirato per svuotamento e pulizia delle postazioni di cassonetti vicine ai varchi ed eventualmente riposizionarle”.

Le intenzioni del comune, che nel 2019 aveva sottoscritto un protocollo con Regione e Città Metropolitana per affrontare l’emergenza cinghiali, sono chiare. Ma non è detto che siano anche sufficienti. “Anche noi ci impegneremo a sistemare delle recinzioni, con uno stanziamento di circa 70mila euro – ha fatto sapere Maurizio Gubbiotti, il presidente dell’ente RomaNatura – però non è con le sole recinzioni che si possa affrontare il problema in una città che vanta 84mila ettari di aree protette, non è che la questione possa essere affrontata solo con le recinzioni”.

Ridurre il numero di esemplari

Per il presidente di RomaNatura, le intenzioni dell’attuale amministrazione rischiano di essere miopi. “Intanto, come serviva prima, anche adesso occorre che l’amministrazione lascia la città pulita” ha ricordato. Perché, i rifiuti, sono un potente fattore di attrazione per gli ungulati. “Le recinzioni possono essere utili nell’ottica di contenere la fuoriuscita dei cinghiali dal loro habitat. Però occorre lavorare anche per ridurre il numero di questi esemplari”. Ed il modo per farlo, previsto nei piani di contenimento della specie, è quello che prevede la loro cattura.

“Il Comune deve dare una mano in più ai parchi ad effettuare questa catture, cosa che può fare garantendo il presidio delle gabbie” ha spiegato il numero uno di RomaNatura. Perché le azioni di sabotaggio più volte segnalate, inficiano lo strumento principale, ed alternativo alla caccia, di cui si dispone per ridurre la pressione di questa specie sul territorio. Le reti in sostanza vanno bene. Ma non bastano.