Emergenza cinghiali, Claudia Gerini si sfoga sui social: "Il Comune non fa niente"

Cinghiali davanti la scuola. Succede a Roma Nord ed a lanciare la segnalazione, attraverso un video pubblicato su Instagram, è stata Claudia Gerini.

Il video di Claudia Gerini

“Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani”. Nel breve video girato dall’attrice romana si vedono altri proprietari di cani, con gli animali legati al guinzaglio, intimoriti per la presenza del branco di ungulati. Ed infatti “Ce ne andiamo, non si può” ha dichiarato l’attrice romana. Ma non è soltanto per l’incolumità personale né per quella dei quadrupedi, che ci si deve preoccupare.

Il branco vicino la scuola

Nell’area verde è infatti presente un “sito sensibile”. Un luogo frequentato dai bambini: un’area giochi ed una scuola. Ed a mostrare la vicinanza tra il branco e lo spazio frequentato dai bambini è sempre il cellulare impiegato dall’attrice romana. “Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali” ha aggiunto Gerini, prima di concludere che “Chiamano il Comune, ma il Comune non fa niente”.

Il contenzioso tra Comune e Regione

Chi dovrebbe provvedere a tenere a bada l’ingrombrante presenza dei cinghiali? Il tema è oggetto di un contenzioso tra l’amministrazione cittadina e quella regionale. Il Campidoglio ha infatti recentemente presentato un esposto alla Procura proprio contro l’ente regionale, a suo avviso responsabile della “massiccia presenza dei cinghiali” imputabile, sempre secondo Roma Capitale “alla mancata previsione e/o attuazione di efficaci piani di gestione”.

Le responsabilità del Campidoglio

Dal canto suo la Regione ha replicato ricordando che gli animali sono attratti dai rifiuti, la cui rimozione è compito del Campidoglio. E che comunque della presenza di animali selvatici in città la responsabilità diretta è sempre del Comune. Nel braccio di ferro intrapreso, continuano le segnalazioni degli ungulati nella Capitale. Adesso anche attraverso una storia Instagram di Claudia Gerini.