Emergenza casa, il ministero crea una "task force". Movimenti esclusi

Incrementare le soluzioni abitative per le persone fragili, fronteggiando le situazioni più gravi. E' lo scopo del decreto ministeriale firmato da Andrea Orlando, titolare del dicastero che si occupa di lavoro e politiche sociali, che lo scorso 6 luglio ha ufficializzato la nascita di un gruppo di lavoro tutto dedicato al tema della casa. E in questo gruppo c'è tanta Roma, la città (insieme a Milano) dove l'emergenza sfratti è più forte, con oltre 4.000 famiglie a rischio sgombero per finita locazione o morosità.

Chi partecipa al gruppo

C'è la Roma dell'Unione Inquilini rappresentata da Silvia Paoluzzi, ex segretaria romana, responsabile nazionale della comunicazione. Insieme a loro ci sono il Forum Disuguaglianze Diversità (per loro il prof Carlo Cellamare, ordinario della Sapienza) Sunia, Sicet, Uniat, Nomisma e Acri. E poi ci sono "le sette Rome" di Salvatore Monni, docente di Roma Tre che negli anni ha mappato tutte le anime urbanistiche e sociali della città, anche lui chiamato dal ministero a comporre il gruppo di esperti della materia, oggi in forza all'assessorato capitolino di Andrea Catarci che si occupa di decentramento e "15 minuti". Insieme a loro anche architetti, sociologi, economisti da vari atenei, Sapienza inclusa.

Si scioglierà il 31 ottobre

Il gruppo, i cui membri opereranno gratuitamente, si chiuderà il 31 ottobre, quando un nuovo governo potrebbe già essersi insediato, oltre un mese dopo le elezioni fissate per il 25 settembre dopo la crisi che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi. Che cosa riuscirà a fare, quindi, questo gruppo di lavoro deciso in piena estate e destinato a sciogliersi tra tre mesi?

Unione Inquilini: "Serve un cambio di passo e il ministro l'ha capito"

"L'obiettivo è consegnare al prossimo governo - spiega a RomaToday Silvia Paoluzzi di Unione Inquilini - un pacchetto di politiche abitative strutturali. I dati sulla povertà assoluta sono stati protagonisti dell'apertura del tavolo e per il ministro Orlando è necessario realizzare questo documento per evitare rischi sociali ancor più gravi". Una sorta di mea culpa, in sostanza, da parte del governo stesso: "Sì - conferma Paoluzzi - Orlando si è reso conto di essere ad un punto di non ritorno. Va avviata una nuova stagione. Noi, come Unione Inquilini, restiamo critici e costruttivi con tutte le parti politiche e confermiamo la manifestazione nazionale del 5 novembre, promossa da centinaia di realtà associative provenienti da tutta Italia. Bisogna dare risposta a 150.000 persone in Italia sui cui pende una sentenza di sfratto, ai senza dimora, a chi aspetta casa trovandosi in graduatoria".

"Aumentare patrimonio pubblico"

Nelle prime settimane di vita del gruppo di lavoro sono andati in scena incontri con l'Ance e il Censis, a settembre sarà il turno dell'Istat: "Ogni incontro serve per fornire un mosaico sulle politiche abitative - continua Paoluzzi - poi starà a noi fare un sunto. La soluzione principale è l'aumento del patrimonio di edilizia pubblica, perché social housing e contributo affitto non bastano".

La rabbia degli esclusi: "Da questi esperti nulla di buono"

Chi non ha preso bene questa novità è Asia-Usb, sindacato più conflittuale, più "aggressivo", che ha già inviato una Pec al ministero per chiedere chiarimenti rispetto al mancato coinvolgimento: "Non figura nessuno dei soggetti più rappresentativi in materia - fanno sapere - e ci riferiamo sia ai movimenti per il diritto all'abitare, sia alla nostra realtà, che più di qualsiasi altra negli anni ha denunciato l'assenza di politiche sull'abitare. Soggetti forse ritenuti scomodi dagli attori istituzionali che preferiscono continuare ad appoggiarsi a parte compiacenti e concertative che la crisi hanno contribuito a determinarla. Con queste premesse e da questi 'esperti' non ci attendiamo nulla di buono". Da sottolineare anche l'assenza di Caritas, per definizione ente che si occupa di povertà - producendo anche un report annuale sul fenomeno a Roma e in Italia - e attento al tema dell'abitare.