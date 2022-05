Emergenza casa, Gualtieri mette sul tavolo 220 milioni per l'acquisto di nuovi alloggi popolari

Gualtieri e Zevi: "Lavoro intenso che proseguirà"

“Stiamo lavorando con grande intensità per affrontare il problema della casa a Roma - le parole di Gualtieri -, un’emergenza che si trascina da molto tempo anche a causa dell’assenza in passato di politiche pubbliche e di risorse adeguate. È un grande salto di qualità delle politiche nel segno dell’inclusione e dei diritti. Proseguiremo in questa direzione con altri interventi significativi a partire da un Piano straordinario sui temi del diritto alla casa, utilizzando al meglio tutte le risorse, comprese le opportunità fornite dal Pnrr. Proseguendo il nostro impegno nella programmazione di bilancio 2023-2025, lavoreremo per aumentare la quantità e la qualità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". "Nei primi sei mesi di attività abbiamo provveduto ad una ricognizione dei principali dossier aperti sulla Casa - aggiunge Zevi - , confrontandoci ripetutamente con le organizzazioni, i cittadini e i soggetti interessati. Era chiaro fin da subito che fosse necessario aumentare il numero delle case da mettere a disposizione dei cittadini in difficoltà. Sarà un Piano straordinario di intervento per il diritto alla casa, tanto importante quanto necessario".

I movimenti: "E' l'inizio di un percorso"

"L'amministrazione si è impegnata anche a stendere un piano straordinario per la casa entro la fine del giugno 2022 - fa sapere in piazza Paolo Di Vetta dei Blocchi Precari Metropolitani - lavorando a un'ipotesi di gestione dei 220 milioni di euro stanziati. Oggi non si chiude un percorso, lo abbiamo solamente iniziato. Sulla questione sgomberi e sfratti le dinamiche sono diverse: nel primo caso incontreremo presto il Prefetto su Torrevecchia e Province, poi la stessa cosa faranno comune e regione, probabilmente la prossima settimana. Abbiamo poi ribadito che lo scandalo dei residence deve finire e chi ci vive deve avere un alloggio popolare e smettere di spenderci i soldi. Come ultima questione, abbiamo discusso dell'articolo 5 della Renzi-Lupi: c'è una mozione che verrà approvata martedì prossimo e l'impegno che si sono presi è di studiare il modo per andare in deroga".