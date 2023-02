"A Roma si rischiano migliaia di nuovi sfratti"

Centinaia di migliaia di famiglie a rischio sfratto in tutto il paese. E’ questa il quadro che, l’assenza d’interventi a sostegno degli affitti e delle morosità incolpevoli, rischia d’ingenerare. Una condizione che è stata rappresentata, con una lettera dell’Unione Inquilini, a governatori e sindaci. E che quindi interessa anche Roberto Gualtieri e Francesco Rocca perché, Roma ed il Lazio, non sono certamente immuni da questo problema.

Il campanello d'allarme

“La tempesta degli sfratti si sta per trasformare in uragano e regioni e comuni non possono ulteriormente rimanere in silenzio. Alla strutturale mancanza di offerta di alloggi pubblici a canone sociale, si somma la sciagurata decisione del governo di azzerare ogni forma di contributo alle famiglie in difficoltà, anche per la morosità incolpevole, responsabile oggi del 90% delle sentenze di sfratto” ha premesso Walter De Cesaris, il segretario nazionale dell’Unione Inquilini. Secondo il sindacato, una volta esauriti i fondi a disposizione dagli anni precedenti, gli enti locali resteranno senza risorse. E questo avrà conseguenze per 300 mila famiglie che rischiano di aggiungersi alle 150 mila su cui già pende la scure dello sfratto esecutivo.

Sfratti in crescita nella Capitale

Qual è la situazione a Roma? “In base agli ultimi dati diramati dal ministero degli Interni, che sono relativi al 2021, a Roma c’erano state 5986 nuove sentenze di sfratto, in larga parte per morosità incolpevole (circa 5100 casi) con un aumento dell’8,6 % rispetto all’anno precedente” ha spiegato Massimo Pasquini, dell’Unione Inquilini. “Non abbiamo i dati sul 2022, perché verranno diramati a giugno. Ma il trend era già in crescita ed ora con l’eliminazione del fondo sociali affitti ma anche di altre misure come il reddito di cittadinanza – ha rimarcato Pasquini la crescita sarà esponenziale: almeno il 30% di nuove sentenze di sfatto”.

Cosa fare? Il governo, secondo l’Unione Inquilini, “dovrebbe rifinanziare il fondo sociale affitti e quello per la morosità incolpevole, almeno nella medesima misura del 2022 che era di 320 milioni di euro”. Poi, il consiglio dei ministri, dovrebbe provvedere a “finanziare un vero piano casa” che serva ad incrementare il numero di alloggi di Erp a canone sociale.

Le proposte per evitare lo tsunami

A livello nazionale servirebbero “600mila case popolari” ed inoltre si dovrebbe procedere a ristrutturare 40mila alloggi popoli vuoi e non assegnati. I comuni e le regioni, invece, dovrebbero acquisire il patrimonio libero degli enti, per incrementare l’offerta pubblica. A Roma, le famiglie in emergenza abitativa che sono sotto sfratto, sono quasi 30mila. L’assenza di misure a sostegno del reddito, o degli affitti, finirebbe per gonfiare ulteriormente questa cifra trasformando, appunto, una tempesta in uno tsunami.