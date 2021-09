Elezioni, Elly Schlein a Roma: "Raggi poteva fare di più per i diritti delle donne"

Ospite d’onore della conferenza stampa che ha presentato alcune delle candidate della lista Roma Futura, Elly Schlein ha saputo contribuire al dibattito su Roma con temi chiari, definiti e soprattutto di lotta, come è nel suo modo di interpretare l’impegno politico sin dai tempi in cui faceva la volontaria per Obama, 13 anni fa.

In particolar modo l’ex deputata europea oggi numero 2 della giunta dell’Emilia-Romagna, sentita da Roma Today a margine dell’evento, ha speso alcune parole sull’ampia coalizione di Centrosinistra messa in campo da Roberto Gualtieri per provare a vincere la corsa al Campidoglio. “Quando c’è una candidatura credibile di una persona capace e competente – ha spiegato Schlein – quando c’è un progetto chiaro e condiviso e un’idea di come migliorare le condizioni di vita delle persone in questa città, allora ci si può unire ed essere competitivi, abbracciando le diversità di tutti. Roma Futura per esempio ha fatto così, è una lista intersezionale ovvero ha unito diverse lotte per il lavoro, i diritti delle donne, contro il precariato e per la transizione ecologica”.

Da osservatrice esterna, l’ex Pd e Possibile ha detto la sua riguardo alle politiche dell’attuale amministrazione capitolina in difesa delle donne. “Sicuramente è mancata attenzione agli spazi autonomi femministi – spiega – che portano una testimonianza importante di contrasto alla violenza di genere, ma anche una mancanza di pratiche che sfidano i pregiudizi sulle donne e accompagnino a una maggiore occupazione delle donne, a ricostruire una città che abbia i tempi delle donne e che redistribuisca in famiglia i carichi di lavoro. La leadership politica femminile non è automaticamente femminista, lo è quando si mette al servizio delle donne. Non ci è molto utile una sindaca, se non fa queste battaglie, come per esempio quella sui diritti di decidere sul proprio corpo”.