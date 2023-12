Rocca compra l'Eliseo, anzi no. Il pressing delle opposizioni fa cambiare l'emendamento

L'annuncio, i fatti e ora la retromarcia, almeno parziale. Sul teatro Eliseo è stato un mercoledì di furiosa polemica con la giunta Rocca costretta a rivedere l'emendamento da 24 milioni per acquistare il teatro di via Nazionale. Furiose le polemiche delle opposizioni. Oltremodo perplesse le facce dei consiglieri di maggioranza, ancora bypassati dalla giunta su un provvedimento di cui non erano a conoscenza. Un clima che rischiava di trasformare l'aula de La Pisana in un campo minato e di far piovere migliaia di emendamenti sul bilancio regionale, allungandone i tempi di approvazione. Da qui la scelta di rivedere l'emendamento di giunta.

L'acquisto del teatro Eliseo di Roma da parte della regione Lazio sparisce così dai radar della legge di stabilità in votazione in consiglio regionale. Nella forma, ma non nella sostanza. L'assessore al bilancio, Giancarlo Righini, ha sottoposto alle opposizioni, dopo avere annunciato la retromarcia in aula, una proposta di subemendamento all'emendamento di giunta che prevedeva lo stanziamento (a valere sul 2025) di 24 milioni per l'acquisto del teatro romano.

Iniziativa che aveva fatto infuriare le opposizioni.

Nel pomeriggio il presidente Francesco Rocca, tramite agenzie, aveva annunciato la revisione. "È scritto con chiarezza che l'agenzia del demanio farà una valutazione sul valore- ha chiarito Rocca- La cifra attuale è indicativa per non dover poi correre dietro alle risorse. In questo momento, poi, stiamo riformulando l'emendamento, sperando che si possano placare le polemiche. Se la filiera del teatro si è sentita trascurata troveremo una maniera per dare un segnale corale. Adesso stiamo capendo come distribuire le risorse sulla filiera dei teatri. E comunque non ci sono interlocuzioni con la proprietà". Lo stesso presidente non ha fatto mancare la polemica all'opposizione: "Mi ha fatto un po' divertire che le polemiche siano partite in quarta dall'opposizione quando mi sembra fu proprio il Pd a concedere i famosi 9 milioni all'Eliseo che poi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, Barbareschi fu obbligato a restituire".

Nel nuovo documento sparisce l'acquisto dell'Eliseo e i 24 milioni, divisi 12 per il 2025 e altrettanti per il 2026, vengono destinati "ai Comuni al fine di finanziare gli interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione di barriere architettoniche e ammodernamento tecnologico delle strutture teatrali di valore storico o artistico, di proprietà pubblica o privata, con possibilità di acquisto delle strutture interessate da parte dei Comuni". A questi soldi si aggiungono 100mila euro a valere sul 2024 come spesa corrente, mentre quelli per i 2 anni successivi sono in conto capitale.

Questa nuova misura regionale, che come si legge rimette nelle mani dei comuni anche l'eventuale acquisto dei teatri, nasce "anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono che creano sensazione di degrado- scrive Righini nella relazione al subemendamento- ed aumentare l'attrattivita' turistica e commerciale del territorio".

Sulla scelta di salvare l'Eliseo sempre Rocca era stato chiaro nel pomeriggio: "Lasciatemelo dire: di Eliseo a Roma ce n'è uno, chiunque sia il proprietario. Il teatro Eliseo non può essere chiuso perché così è un pezzo di Roma che resta chiuso. È una cosa a cui necessariamente dobbiamo porre rimedio, Barbareschi o chiunque sia: quel teatro deve riaprire e questa è la nostra intenzione".