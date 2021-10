Voto disgiunto: cos’è e come funziona

Il 3 e il 4 ottobre, I cittadini romani andranno al voto per le elezioni comunali e municipali: sono chiamati ad eleggere il prossimo sindaco della Capitale e I consiglieri capitolini ma anche I presidenti dei quindici municipi e il consiglio municipale. Oltre due milioni di elettori apporranno una croce sulle schede elettorali che verranno loro consegnate ai seggi. I romani, essendo elettori in un comune con un numero di abitanti superiore a 15mila potranno esprimere il voto disgiunto.

Cos’è il voto disgiunto

Il voto disgiunto permette di esprimere due voti. Sia per la scheda blu (attraverso cui si vota al Comune), sia per la scheda griga (attraverso cui si vota al Municipio). Dare il voto disgiunto significa poter votare per un candidato sindaco di un partito o di una coalizione e per un partito o un candidato consigliere di un'altra coalizione. In pratica si appongono due voti

• uno per un candidato sindaco

• uno per una lista che sostiene un altro candidato . Qui, barrando la lista, si ha anche la possibilità di scrivere i nomi di uno o due candidati consigliere (due purché di sesso diverso)

Con questa modalità, i voti espressi andranno sia al candidato sindaco che si è scelto di votare che alla lista e ai consiglieri candidati a supporto di un altro candidato sindaco. Questa opzione di scelta fornita all’elettore potrebbe anche comportare che il sindaco eletto non abbia la maggioranza in consiglio comunale e/o municipale se le liste votate hanno il 50% di preferenze.

Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni di domenica e lunedì 3 e 4 ottobre 2021

Come funziona il voto disgiunto

Gli elettori possono decidere di esercitare un voto disgiunto mettendo una croce sia sul nome di un candidato sindaco sia una croce sul simbolo di una lista ad esso non collegata. Barrando la lista è possibile scrivere i nomi dei candati consiglieri che si intende votare. È altresi possibile esprimere una doppia preferenza di genere, ovvero votare un uomo e una donna che siano parte della stessa lista.