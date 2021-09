Virginia Raggi balla con le Stelle: passi di danza e casquè finale per la sindaca

Dal Campidoglio alla Rupe Tarpea, Virginia Raggi balla la "salsa" elettorale insieme con le stelle. Non solo quelle del Movimento però, stupendo gli spettatori durante il Virtual Sport Gala. Spunta così sui social un video di una Sindaca ballerina che, a suon di ritmi caraibici, improvvisa passi di danza mano nella mano con Samuel Peron, noto ballerino del programma “Ballando con le stelle”.

Tra passettini, sorrisi e giravolte, Virginia Raggi lascia così la poltroncina all’ombra del Campidoglio e si prende una boccata d'aria dalla tornata elettorale, per lanciarsi in pista da ballo, con Peron che accompagna la prima cittadina in un morbido casquè.

Se da un lato la Sindaca a passi di salsa strappa un sorriso ai cittadini, dall’altro finisce per far ingelosire invece il marito Andrea Severini, che da settimane accompagna invece la campagna elettorale di Virginia raccontandola sulla pagina “31 giorni con Virginia", dove compare appunto il video. “Bello il ballo, bella la Rupe Tarpea, bello l’evento, ma al ballerino dico…. Non ti starai allargando un po’ troppo? Anche un po’ meno… grazie”, scherza Severini rivolgendosi a Peron.

Così, mentre Virginia piroetta con il maestro di danza, Severini non perde occasione per ricordare che anche i sondaggi andrebbero lisci. “Gli ultimi sondaggi che arrivano sono incoraggianti, c’è la freccia di sorpasso inserita”, così scrive.