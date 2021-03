Comunali Roma, Grillo torna a sostenere Virginia Raggi: "Nuovo slancio ecologico alla Capitale"

Dopo il discuso e il controverso "aridaje", Beppe Grillo torna a sostenere Virginia Raggi in vista delle elezioni comunali 2021. Lo fa all'interno di un post sul suo blog in cui parla della rivoluzione MiTE del Movimento 5 stelle, raccontando in vari passaggi il perché dell'appoggio a Draghi, l'importanza del ministero della transizione ecologica, il ruolo di Giuseppe Conte. E in un blocco del suo intervento dedica spazio anche alla Capitale.

"Roma", spiega Grillo, è predestinata a catalizzare la Transizione Ecologica non solo nel suo ambito geografico ma anche potenziando la collaborazione con le più avanzate capitali europee". Quindi il passaggio su Virginia Raggi, letto da tutti come un secondo endorsement per il secondo mandato dell'attuale prima cittadina: "Il Movimento 5 stelle governa Roma da cinque anni. Non è stato facile. Possiamo fare meglio, con l'aiuto di tutti. Insieme al nuovo Super Ministero per la Transizione Ecologica il Comune di Roma, con la sindaca Virginia Raggi, è in buona posizione per dare nuovo slancio ecologico alla Capitale".

L'oroglio che diventa di tutto il Movimento: "Siamo orgogliose e orgogliosi di avere scelto per sindaco una donna, come a Parigi, Barcellona, Zurigo e in altre grandi città europee".

A rimarcare il sostegno di Beppe Grillo è il fedelissimo di Virginia Raggi, Paolo Ferrara: "Beppe è sempre una guida! Come dice Beppe proprio alla nostra Capitale spetta quindi il compito di mettere in pratica la Transizione Ecologica non solo nel suo ambito geografico ma anche potenziando la collaborazione e con le piu' avanzate capitali europee. Pienamente d'accordo. Il MoVimento 5 Stelle governa Roma da cinque anni e ha fatto enormi passi avanti in tal senso. Inoltre sono d'accordo con lui quando sostiene che insieme al Super Ministero per la Transizione Ecologica il Comune di Roma è in buona posizione per dare nuovo slancio ecologico alla Capitale. Sono un po' meno convinto sul possibile Assessorato in Regione Lazio che il Movimento 5 Stelle vuole guidare, non perche' non sia utile ad affrontare il tema ma perché nasce - a mio avviso - in contrapposizione con la candidatura di Virginia Raggi".