VIDEO | Vittorio Sgarbi e quel posto da assessore alla Cultura di Roma che sente già suo

“Sono pronto da sempre”. Vittorio Sgarbi, fondatore e leader del movimento politico Rinascimento, con il quale sostiene la corsa a sindaco di Enrico Michetti, parla già da assessore alla Cultura di Roma.

Con i sondaggi che danno favorito il candidato del centrodestra, in occasione della presentazione della lista messa in piedi con il governatore della Liguria Giovanni Toti, inizia a parlare della sua visione di una “Roma Capitale della cultura”. “Quando ero Assessore a Milano c’è stato un sorpasso su Roma per produzioni culturali - dice a Roma Today -. Io lavorerò per rimetterle al pari e magari farle lavorare insieme, anche se a distanza”.

“Voglio che Roma sia come Parigi - continua Sgarbi -, bisogna mettere in collegamento i musei della città e dare al visitatore l’opportunità di viverli come fossero il Louvre”.