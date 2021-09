“Gualtié, fa npò chiarezza, 'ndo butti la monnezza?”: blitz della candidata Della Casa (M5s) al comitato Gualtieri

Blitz musicale di Roberta Della Casa e degli altri candidati a cinque stelle del territorio per chiedere a Gualtieri di “vuotare il sacco” sulla discarica e su come affronterà la gestione rifiuti a Roma. La video-dedica circola sui social a mo’ di stornello romano sul profilo faceboook di Roberta Della Casa, candidata presidente al IV Municipio con il Movimento 5 stelle e mostra il gruppo pentastellato che raggiunge il comitato del candidato di centrosinistra in via di Portonaccio.

Ai sacchi già pieni ci pensa proprio Della Casa, che brandisce insieme ai partecipanti dei cartelli a suon di “Gualtieri racconta”, in una via crucis elettorale nei pressi di via di Portonaccio, ai piedi del comitato del candidato di centrosinistra insieme agli elettori giallo fluo, sacco in spalla e cartelli branditi. “Annamo a chiede a Gualtieri ‘ndo butta i sacchi neri, ce pare poco corretto non svelacce sto progetto”, si sente nel video, “Gualtié, fa npò chiarezza, ndo butti la monnezza?”. A cantare, a quanto si apprende, un artista del territorio.

“Siamo romani e abbiamo bisogno di chiedere a Gualtieri dove intende fare la discarica inserita nel suo programma elettorale”, ammonisce la candidata al consiglio del Municipio IV.