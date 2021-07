VIDEO | Elezioni Roma, Sgarbi e Toti "corrono" insieme per Enrico Michetti

“Una lista romana che unisca le eccellenze a supporto di chi sarà chiamato a governare questa città”. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e Vittorio Sgarbi, presentano una lista a supporto del candidato sindaco di centrodestra, Enrico Michetti, composta dai partiti nazionali “Rinascimento”, e “Coraggio Italia”, supportati dalle realtà civiche “Cantiere Italia”, “Democrazia del Popolo” e da “Rivoluzione Animalista”.

La presentazione stamattina, mercoledì 21 luglio, in una sala di Palazzo Ferrajoli gremita di sostenitori, ma anche di parlamentari (ex forzisti) come Gaetano Quagliariello e Paolo Romani.