VIDEO | Raggi bis, cosa ne pensano i romani? Le risposte in un mercato della periferia

Siamo andati al mercato di Centocelle per far commentare ai romani la notizia della ricandidatura di Virgina Raggi a sindaco di Roma per le elezioni comunali del 2021. Su circa trenta persone intercettate la critica principale rivolta alla prima cittadina di Roma è il degrado della città e il tema rifiuti mai risolto.

Tra loro solo una sostenitrice “d’accordo col fatto che si dia altro tempo per provare a fare il cambiamento di cui questa città ha bisogno”.