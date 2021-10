VIDEO | Roberto Gualtieri parla per la prima volta da Sindaco di Roma

Gualtieri: "Voglio ringraziare i miei avversari. Michetti, che ha contribuito a tenere il confronto sul terreno civile. Carlo Calenda, per il contributo importante di idee che ha portato, e Raggi per l'impegno profuso in questi anni"

"Sarò con tutto il mio impegno il sindaco di tutti, di tutta la città". Così Roberto Gualtieri, nuovo sindaco di Roma, ha parlato dal palco del suo comitato dove è salito per commentare la vittoria: "Vogliamo ripulire questa città, farla ripartire, mettere a terra le risorse, costruire un'amministrazione efficiente come i romani meritano". Una città "che sia alla testa di una stagione di rinascita del Paese".

"Fare il sindaco è un onore grandissimo e una grandissima responsabilità. Tremano le vene ai polsi, ma sono anche molto fiducioso perché ho sentito una città che vuole ripartire e vuole riscattarsi. Io ci metterò tutto il mio impegno, senso delle istituzioni e anche tutta la mia passione civile per fare bene il sindaco. So che i prossimi anni saranno molto intensi e faticosi, ma sarà bellissimo", ha aggiunto.

"Vorrei rivolgermi anche a tutte le forze sociali, economiche, produttive, intellettuali della città per dire che adesso è il tempo di realizzare quel grande Patto per lo sviluppo, l'occupazione e il rilancio della nostra città. Sono convinto potrà essere un grande fatto dei prossimi anni. Chiedo a tutti i cittadini e a tutti i corpi sociali di unirsi a noi, di partecipare alla grande stagione di rilancio di Roma. Roma può essere alla guida di una nuova fase del Paese e sono convinto che la città ha tutte le risorse per raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto Gualtieri che poi ha parlato anche dell'astensionismo: "Una dimensione della politica più vicina alle persone è anche la risposta anche al fenomeno dell'astensionismo, che ci addolora. Vogliamo lavorare perché questo si superi e si riduca. A chi in questi anni ha maturato una sfiducia per la bella e buona politica, noi diciamo che non vi deluderemo, lavoreremo sempre insieme alle persone, con le persone, per costruire una bella politica partecipata".