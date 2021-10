VIDEO | Gualtieri sgombera Casapound: "Ho già parlato con il Governo per procedere"

"Incontrerò anch'io la sindaca nei prossimi giorni per vedere i dossier aperti sulla città, perchè bisogna partire immediatamente con l'attività di Governo". Roberto Gualtieri, candidato sindaco al ballottaggio per il centro sinistra, risponde così ai giornalisti che gli chiedono cosa pensa dell'incontro tra Virginia Raggi e il suo avversario per il centro destra, Enrico Michetti, organizzato in Campidoilgio nella mattinate di venerdì 8 ottobre.

Tra i dossier aperti c'è anche quello sullo sgombero di Casapound dalla sede occupata di via Napoleone III, su cui Raggi ha lavorato a lungo: "Ho già parlato con il Governo per procedere con lo sgombero", risponde Gualtieri.