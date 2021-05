VIDEO | Elezioni, Zingaretti: "Unica alternativa è alleanza di centrosinistra e a Roma l'accordo c'è"

Si affida ad un testo scritto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, per commentare le ultime novità sulla corsa elettore per il Campidoglio: l'appoggio dell’ex premier Giuseppe Conte a Virgina Raggi, la candidatura ufficiale dell’ex ministro all’Economia, Roberto Gualtieri.

E’ chiusa ufficialmente la sua corsa per il Comune, e ai giornalisti presenti legge una nota: “A Roma l’alleanza c’è, ed è solo quella di centrosinistra a poter garantire una rinascita per Roma". “Facciamo le primarie - continua il Governatore del Lazio - ed invito i romani a parteciparvi. Penso che la candidatura di Guartieri sia forte e credibile”.

Al momento delle domande, soprattutto riferite al futuro dell’alleanza M5S-Pd, Zingaretti preferisce andarsene: “Ho già risposto”, dice.