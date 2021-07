VIDEO | Gualtieri avrà la sua lista civica: ecco l'inaugurazione del comitato

Una lista espressione della società civile e delle professioni in grado di dare il proprio contributo alla rinascita di Roma. Questo il presupposto che sta dietro la costruzione della lista civica a sostegno di Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra. Progetto coordinato dall’imprenditore ed ex consigliere comunale, Alessandro Onorato.

La presentazione del simbolo e del comitato elettorale nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 luglio: “Sento l’entusiasmo e la voglia di fare - dice Gualtieri -. Questo è lo spirito con cui facciamo le cose noi, con grande partecipazione, e questa sarà la casa di tutte le romane e tutti i romani che vogliano dare il proprio contributo”.

“Questa lista è a servizio del candidato sindaco - spiega Onorato -. Io non mi candido, ma voglio dare la mia esperienza per l’elezione di un candidato valido, uomo delle istituzioni, come Gualtieri”.