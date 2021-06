VIDEO | Letta e Gualtieri sbarcano a Tor Bella Monaca. I militanti: "È qui che si vince Roma"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una visita organizzata per incontrare militanti e iscritti del Partito democratico, ma anche comitati di quartiere della zona. Inizia così la corsa di Gualtieri per le primarie

“Bisogna vincere qui nel VI municipio per vincere Roma”. A urlarlo è uno storico militante di zona dice a gran voce ad Enrico Letta, segretario del Partito democratico, durante la visita organizzata nel tardo pomeriggio di lunedì 14 giugno, al teatro di Tor Bella Monaca. Accompagnato, ovviamente, dal candidato alle primarie del centrosinistra, Roberto Gualtieri, con lo scopo di incontrare militanti e cittadini di zona.

“Queste sono le prime attività che facciamo in ripartenza dopo il Covid quindi è naturale che tutto avvenga in maniera più lenta e lo dico mandando un messaggio chiaro a Salvini che sbeffeggia il risultato delle primarie a Torino", dice Letta rispondendo alla domanda sull'asticella per la partecipazione alle primarie. "Noi vogliamo scegliere così, col nostro popolo. Sono convinto che Gualtieri sia il miglior candidato sindaco possibile”.

“Andiamo tutti a votare domenica, mi raccomando”, dice Roberto Gualtieri ai militanti riferendosi alla corsa per le primarie. Mentre intorno a lui arrivano anche i Giovani democratici del circolo di viale dell’Archeologia: “Venga a trovarci, la aspettiamo”.

Insomma un primo, forse timido, approccio per l’ex ministro all’Economia del secondo Governo Conte. In vista del voto di domenica 20 giugno con il quale si sceglierà il candidato sindaco del centrosinistra.